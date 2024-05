A- A+

Sport Por decisão contra Fortaleza, Castán deixa desgaste de lado no Sport: "a gente se supera" Zagueiro reclamou do pouco tempo de recuperação em meio ao calendário apertado enfrentado pelo Sport

O elenco do Sport vem sendo colocado à prova nos últimos dias. Depois de terminar a partida contra o Avaí com dois homens a menos, os comandados de Mariano Soso fizeram um jogo de muita entrega diante do Atlético-MG, na última quarta-feira (22). Agora, sem tempo para descanso, a equipe já volta suas atenções para encarar o Fortaleza, domingo (26), pela semifinal da Copa do Nordeste.

Na visão do zagueiro Luciano Castán, a quantidade de jogos imposta pelo calendário não é a ideal para um time que busca estar sempre entregando o máximo de desempenho dentro das partidas.

"A semana de jogos acumulados não é o ideal para a prática do esporte de alto rendimento. São jogos desgastantes na parte física e mental. São poucos dias de recuperação e preparação para a partida seguinte. Mas a gente se supera. Temos o suporte no nosso centro de treinamento para nos recuperarmos", pontuou o defensor.

Deixando o desgaste de lado, o elenco rubro-negro já se prepara para mais uma decisão. Contra o Fortaleza, o Sport busca chegar à sua terceira final de Copa do Nordeste consecutiva. E pelo fato de ter feito uma campanha melhor que a do adversário na primeira fase, terá o direito de jogar perante seu torcedor. Fator visto como determinante por Castán, de olho na classificação.

"Será mais um grande jogo, um grande desafio. Agora vamos se preparar, sabemos que será uma partida difícil, mas nós lutamos muito na primeira fase para ter o mando de campo ao nosso favor nas finais. Esperamos e sabemos que teremos a casa cheia, com o torcedor do nosso lado, nos empurrando, assim como sempre tem feito, para domingo a gente comemorar a classificação", relatou o zagueiro.

