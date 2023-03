A- A+

Sport Por empréstimo, Sport acerta a chegada do goleiro Jordan Vínculo do jogador vai até o final da temporada

O Sport ganhou um novo reforço para o gol. Trata-se do goleiro Jordan, ex-Santa Cruz, e que chega por empréstimo junto ao Brusque. O vínculo com o Rubro-negro será até o final desta temporada. A informação foi divulgada pelo GE de Santa Catarina, nesta segunda-feira (6).

Antes de fechar com o Rubro-negro, Jordan renovou com o Brusque até dezembro de 2025. Pelo Quadricolor, em 2022, foi titular em 37 jogos e sofreu 35 gols. Na atual temporada, contudo, não entrou em campo.

No clube pernambucano, o arqueiro terá a companhia de Renan, Denival e Denis. Este último, no entanto, ainda se recupera de lesão sofrida no ano passado.

