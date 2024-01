Por empréstimo, Sport encaminha chegada de Lucas Lima junto ao Santos

A- A+

Onze anos depois, Lucas Lima está retornando ao Sport. Com contrato com o Santos até o fim de 2025, o meia não faz parte dos planos do clube paulista para a atual temporada e optou por aceitar a proposta da equipe pernambucana. A informação foi divulgada pela jornalista Gabriela Arantes Brino, do UOL, e apurada pela reportagem. O atleta de 33 anos assinará com o Rubro-negro até o final de 2024.

Procurada pela Folha de Pernambuco, a diretoria do Santos, através do diretor Alexandre Gallo, evitou dar detalhes sobre a negociação. "Não podemos falar sobre esse assunto no momento", limitou-se a dizer o dirigente. A cúpula de futebol do Sport, por sua vez, prefere não comentar atletas especulados.

Lucas Lima não estava nos planos do novo técnico do Santos, Fábio Carille, para este ano. Somado a isso, com a queda da equipe paulista para a Série B do Brasileiro, a diretoria alvinegra busca reduzir a folha salarial em 2024. Inclusive, os vencimentos do jogador nesta temporada serão pagos de forma dividida entre Peixe e Leão.

Esta será a segunda passagem do meia-atacante pela Ilha do Retiro. Em 2013, foram 53 jogos pelo Sport. Emprestado pelo Internacional na ocasião, Lucas Lima foi um dos destaques do time naquela temporada e acumulou nove gols e seis assistências. Tais atuações chamaram a atenção do próprio Santos, que o contratou em 2014.

Além de Sport e Santos, Lucas Lima já passou por Inter de Limeira, Internacional, Palmeiras e Fortaleza.

No Sport, o jogador será o segundo meia a chegar para o ano que se inicia. O primeiro foi o jovem Pedro Vilhena, por empréstimo junto ao São Paulo. No elenco, o Leão ainda conta com o argentino Alan Ruiz, que renovou seu vínculo com o Rubro-negro até o término da temporada 2024.

