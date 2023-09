Por empréstimo, Sport acerta ida de Marcelo Ajul para o NK Dubrava, da Croácia

A- A+

O zagueiro Marcelo Ajul está de saída do Sport. O clube pernambucano acertou o empréstimo do prata da casa para o NK Dubrava, clube que disputa a Segunda Divisão do futebol croata. A informação foi divulgada pelo repórter Wellington Araújo, da Rádio Clube, e confirmada pela Folha de Pernambuco.

Aguardado em Zagreb nos próximos dias, Ajul permanecerá no time croata até o meio de 2024 por empréstimo e sem opção de compra. Com isso, retorna ao Leão para cumprir o vínculo que se encerra no final de 2025.

Após se destacar na Copa São Paulo deste ano, Ajul subiu ao profissional. No entanto, em março, acabou se envolvendo em uma polêmica com o Sport. Na ocasião, acionou a Justiça cobrando mais de R$ 200 mil e pedindo rescisão indireta do contrato. Por falta de provas, no entanto, viu a liminar ser negada por falta de provas e teve que se reapresentar ao clube.

À época, a atitude do jogador de 21 anos não foi bem vista pelo técnico Enderson Moreira, e o defensor voltou a trabalhar com o elenco sub-20.

Nos últimos dias, Ajul esteve perto de ser emprestado para o Vitória das Tabocas, para a disputa da Série A2 do Estadual. Porém, com a proposta do NK Dubrava, os planos para a carreira do zagueiro mudaram.

