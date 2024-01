A- A+

Futebol Por escalação irregular contra o Santa Cruz, Maguary pode ser punido no Estadual Meia Wandrew participou do jogo em 11 de janeiro, mas foi regularizado seis dias depois

Na última segunda-feira (29), a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) encaminhou ao Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) uma informação de que o Maguary teria escalado o meia Wandrew de forma irregular no Estadual.

A infração foi cometida ainda na primeira rodada do Pernambucano. Wandrew foi titular da estreia perante o Santa Cruz, em 11 de janeiro. Contudo, o jogador só teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF seis dias depois.

Como punição, de acordo com o Art. 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), o clube de Bonito poderia perder três pontos pela escalação de Wandrew. Entretanto, como não somou pontos contra o Santa, a sanção pode virar multa entre R$ 100 e R$ 100 mil.

Atualmente, o Maguary ocupa a sétima colocação do Pernambucano com cinco pontos. Pela sexta rodada, o time de Bonito visita o terceiro lugar Central, no domingo (4), às 16h, no Lacerdão. A Patativa soma dez pontos.

