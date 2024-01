A- A+

Futebol Por falta de laudos da polícia, estádio do Arruda é interditado Decisão foi comunicada pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF); Tricolor ainda tem mais três jogos como mandante na primeira fase do Estadual

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) comunicou nesta quinta (18) que o estádio do Arruda está interditado. De acordo com o órgão, o Santa Cruz não “atendeu na integralidade as exigências apresentadas pela Polícia Militar de Pernambuco” em relação a questões relacionadas ao local. Sendo assim, o Tricolor fica impossibilitado de mandar as partidas no José do Rego Maciel.

Em 2024, o Santa Cruz já disputou dois jogos no Arruda, ambos pelo Campeonato Pernambucano, contra Maguary e Flamengo de Arcoverde. No triunfo por 2x0 perante o time de Bonito, o Tricolor teve público de 18.003 torcedores, com renda de R$ 306.510,00. No duelo seguinte, levou 15.657 pessoas, arrecadando R$ 279.200,00.

Pela tabela do Pernambucano, o Santa tem mais três jogos como mandante na primeira fase, enfrentando Retrô, Náutico e Afogados. Lista que pode aumentar em caso de classificação ao mata-mata.

