Por feito histórico, Sport encara Goiás nas quartas de final da Copinha

A quarta-feira pode ser histórica para o time sub-20 do Sport. Os Leões da Base podem chegar pela primeira vez na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 1997 e 2016, foi por pouco, mas pararam exatamente nas quartas de final. Fase que o Rubro-negro vai encarar o Goiás, às 19h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Estádio das classificações sobre os favoritos Corinthians e Cruzeiro, na terceira fase e nas oitavas, respectivamente. Quem avançar, espera o vencedor de Palmeiras e Floresta-CE, que se enfrentam às 21h45.

Para superar o Esmeraldino, o técnico Sued Lima terá que lidar com algumas adversidades. Além do atacante Riquelmy, que ficou de fora dos últimos jogos por conta de uma lesão na posterior da coxa e foi cortado do time para se recuperar, outros destaques da equipe não poderão entrar em campo perante os goianos.

Suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos, os meias Ronald e Juan Xavier vão desfalcar o Sport. Na zaga, a dúvida paira sobre a utilização ou não do zagueiro e capitão Marcelo Ajul. Referência do setor que só foi vazado em duas oportunidades na Copinha, o jovem deixou o confronto com o Cruzeiro sentindo dores e vem sendo acompanhado de perto pelo departamento médico.

Esmeraldino quer repetir 2013

Até o momento, o time goiano tem uma campanha igual a do Sport na Copinha. Em seis jogos, foram cinco vitórias e um empate. Ademais, no mata-mata, deixou uma das melhores bases do País pelo caminho, ao eliminar o Fluminense, por 2x1, na terceira fase. Nas oitavas, goleou o Novorizontino por 4x1. Até o momento, o Goiás tem sua melhor participação no torneio desde o vice-campeonato em 2013.

