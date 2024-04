A- A+

Sport Por fratura na fíbula do joelho esquerdo, Zé Roberto vira baixa por até seis semanas no Sport De acordo com o Sport, o jogador não precisará passar por cirurgia

O Sport ganhou uma baixa considerável para a sequência da temporada. Em comunicado divulgado nas redes sociais na noite desta terça-feira (23), o Leão informa que o atacante Zé Roberto ficará fora de combate entre quatro e seis semanas, após ser diagnosticado com uma fratura da fíbula do joelho esquerdo. Segundo o clube, não há necessidade de cirurgia.

"Após trauma sofrido, o atacante Zé Roberto passou por ressonância no joelho esquerdo, onde constatou-se uma fratura da fíbula. O prazo estimado de recuperação gira em torno de quatro a seis semanas, sem necessidade de procedimento cirúrgico", postou o Sport.

A contusão do jogador acontece a primeira partida do Sport na Série B do Brasileiro. Na vitória sobre o Amazonas, inclusive, Zé Roberto foi acionado por Mariano Soso aos 39 minutos do segundo tempo, no lugar de Gustavo Coutinho. Na coletiva pós-jogo, o treinador argentino chegou a falar que o camisa 99 não estava em suas melhores condições para atuar.

"Se você interpreta que a entrada de Zé Roberto se deu um pouco tarde, é porque ele jogou com um incômodo importante e não se encontrava 100%", contou o treinador, sem dar mais detalhes sobre a situação do atacante.

Esta será a segunda vez na temporada que Zé Roberto vira baixa no Sport. Em fevereiro, o atleta foi ausência, depois de fraturar a mão direita contra o Porto, pelo Campeonato Pernambucano. Na ocasião, ele precisou de pouco mais de duas semanas para voltar ao time.

