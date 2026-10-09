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Série B Por G-6, Sport precisa quebrar jejum de 14 anos contra Atlético-GO, em Goiânia Apenas dois pontos separam as equipes na tabela da atual Série B

Se quiser sonhar com o G-6 da Série B ao término da 33ª rodada, o Sport terá que quebrar um longo tabu diante do Atlético-GO, neste domingo (11), às 16h10, no Antônio Accioly, em Goiânia.

Na condição de visitante contra o Dragão, o Rubro-negro pernambucano não sabe o que é triunfar na casa rival há quase 14 anos.

O último resultado positivo do Leão aconteceu em 21 de outubro de 2012. Na oportunidade, em duelo válido pela Série A disputado no Serra Dourada, o Sport venceu por 1x0, graças a gol marcado pelo meia Hugo.

Desde então, as equipe se enfrentaram outras seis vezes no Cerrado do Brasil, entre confrontos pela elite e pela Segundona. Foram três vitórias dos goianos e outros três empates. No último encontro, em 2023, triunfo por 3x1 dos mandantes pela Segunda Divisão.

Neste domingo, o vencedor pode dar um importante passo na luta pelo sonho do acesso. Apenas dois pontos separam ambos na tabela. Enquanto o Atlético-GO é o sexto colocado, com 52 pontos, o Sport vem duas posições abaixo, com 50 pontos conquistados.

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