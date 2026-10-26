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Sport Por G6, Sport vê desempenho contra equipes de maior sequência negativa melhorar Leão acumulou oito tropeços seguidos entre a 12ª e a 19ª rodada da Série B; agora aproveitamento já é de 66,6%

Na briga para se classificar aos playoffs do acesso da Série B, o Sport tem conseguido melhorar o desempenho, no segundo turno, contra equipes que lhe renderam a maior sequência negativa nesta edição do campeonato.

Na primeira parte da competição, o Rubro-negro acumulou oito tropeços consecutivos entre a 12ª e a 19ª rodada. Empatou com Athletic-MG, São Bernardo, Atlético-GO, Botafogo-SP, Operário-PR e Goiás. Além disso, perdeu para Criciúma e Fortaleza. Um aproveitamento de apenas 25%.

Na virada do turno, o Leão ainda ficou na igualdade com o Cuiabá, aumentando para nove a quantidade de partidas sem triunfos.

No recorte recente, sob o comando de Mariano Soso, os números do Sport melhoraram de forma considerável. São dez pontos conquistados em 15 disputados. O time pernambucano venceu Athletic-MG, São Bernardo e Criciúma, empatou com o Atlético-GO e perdeu para o Fortaleza.

Assim, o clube viu o aproveitamento saltar para 66,6%, restando ainda duelos contra Botafogo-SP e Operário-PR, fora de casa, e Goiás, na última rodada, na Ilha do Retiro.

Tal desempenho tem deixado o Sport vivo na briga pelo G6 da Segundona. Após bater o Criciúma, na última sexta-feira (23), a equipe leonina chegou aos 54 pontos, ultrapassando o Atlético-GO e saltando para o sétimo lugar. Apenas um ponto separa o Rubro-negro do CRB, time que fecha a zona de classificação.

Próximo jogo

O Sport volta a entrar em campo no próximo sábado (31), pela 36ª rodada da Série B. Às 16h, o Leão visita o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Com a vitória sobre o Avaí, na rodada passada, a Pantera chegou aos 47 pontos e se livrou do perigo do rebaixamento.

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