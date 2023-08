A- A+

Série B Por gordura no G-4, Sport defende liderança diante do Tombense, nesta sexta-feira (11) Com 44 pontos, Leão tem seis pontos de vantagem para o primeiro time fora da zona de acesso

Pela primeira vez nesta edição da Série B, o Sport entrará em campo para defender sua liderança. Às 21h30 desta sexta-feira (11), o Leão visita o Tombense, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela 23ª rodada. Com 44 pontos, o Rubro-negro tem três pontos de vantagem sobre o vice-líder Vitória, além de seis pontos para o Criciúma, primeira equipe fora do G-4. Já os mineiros vivem fase delicada. Abrem a zona de rebaixamento, com 19 pontos. O confronto pode marcar a estreia do venezuelano Roberto Rosales com a camisa leonina.

Apesar de estar no topo da tabela, a sequência de quatro vitórias consecutivas não tira o foco do grupo. Fechado, o elenco está alinhado com o discurso do técnico Enderson Moreira de abrir a famosa gordura para quem está fora da zona de acesso. "Todo mundo é importante aqui, todo muito ajuda, todos participam para que o time possa seguir na liderança. Começamos o segundo turno muito bem. Temos um jogo fora de casa muito importante para vencer e seguir na liderança. É tratar de aumentar essa diferença para o quinto colocado para conseguir o primeiro objetivo (acesso)", declarou o atacante Facundo Labandeira.

Após Enderson afirmar que Labandeira e Edinho se desgastam muito durante os jogos, o uruguaio vive a expectativa de ser titular em Muriaé. Na vitória sobre o Novorizontino, Edinho iniciou o confronto entre os 11. A dupla tem se revezado na formação inicial durante a temporada.

Vai estrear?

Anunciado como novo reforço rubro-negro no início desta semana, o lateral-direito Roberto Rosales viajou com a delegação para Minas Gerais e pode estrear com a camisa do Leão. A tendência, contudo, é que o recém-chegado inicie o compromisso perante o Tombense no banco de reservas, pelo pouco tempo de entrosamento com os demais companheiros.

Baixas

Contra o Novorizontino, Enderson viu Eduardo e Felipinho deixarem o campo se queixando de dores. Entregues ao departamento médico, a dupla segue em tratamento intensivo para reforçar a equipe nos próximos jogos da temporada. Igor Cariús, antigo dono da lateral esquerda e que seria substituto imediato de Felipinho, está suspenso das atividades, após ser punido pelo STJD com gancho de 540 dias, além de multa de R$ 50 mil. Com isso, a tendência é que o prata da casa Victor Gabriel seja acionado no lado esquerdo defensivo. Zagueiro de origem, Chico pode ser outra opção. Já na direita, Ewerthon deve iniciar jogando.

Ficha técnica

Tombense

Felipe Garcia; Kevin, Zé Vitor, Augusto e Egídio; Bruno Silva, João Pedro e Matheus Frizzo; Kleiton, Fernandão e Alexandre Jesus. Técnico: João Burse.

Sport

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Victor Gabriel (Chico); Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Alan Ruiz; Labandeira (Edinho), Luciano Juba e Vagner Love. Ténico: Enderson Moreira.

Estádio: Soares de Azevedo (Muriaé/MG)

Horário: 21h30

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (FIFA/CE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Premiere e SporTV.

