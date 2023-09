A- A+

Futebol Por "incompatibilidade", presidente e vice da Comissão Eleitoral do Náutico deixam cargo O Conselho Deliberativo do clube informou que fará uma reunião extraordinária na quinta-feira (21) para escolher os substitutos

Por meio de uma rede social, o Conselho Deliberativo do Náutico informou que os juízes de direito Leonardo Romeiro Asfora e Lucas Tavares Coutinho, que haviam sido indicados respectivamente para presidente e vice da Comissão Eleitoral do Náutico, foram afastados do pleito. O órgão comunicou que fará uma reunião extraordinária na quinta-feira (21) para escolher os substitutos. Lítio Santos, Gabriel Cavalcanti e Edmilson Boaviagem, indicados anteriormente como secretários, permanecem no cargo.

Em nota, o CD informou que a saída da dupla aconteceu por recomendação de nº 65 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que cita "incompatibilidade do exercício de qualquer outro cargo, mesmo que honorífico e sem remuneração, com a função judicante”. Apesar de a recomendação trazer algumas exceções, a eventual consulta ao órgão atrasaria o processo eleitoral. Os juízes indicaram que não se sentiam confortáveis para ficar à frente da Comissão Eleitoral.

A eleição que escolherá os próximos presidentes do Executivo e do Deliberativo do clube para o biênio 2023-2024 acontecerá até o dia 12 de novembro.

