A- A+

Sport Por indisciplina, Sport pune Léo Pereira e atacante não encara o Internacional Clube não detalhou os motivos da punição e estuda encerrar vínculo do jogador

Além de Aderlan, suspenso, o Sport não poderá contar com mais um jogador neste domingo (19), diante do Internacional, em Porto Alegre, pela 29ª rodada da Série A. Por "atos de indisciplina", o atacante Léo Pereira foi punido pelo clube e não embarcou para a capital gaúcha nesta sexta-feira (17).

"O Sport Club do Recife comunica que o atleta Léo Pereira foi punido por atos de indisciplina. Em razão disso, o jogador não integrará a delegação que segue viagem para Porto Alegre nesta sexta-feira (17), onde o Sport enfrenta o Internacional no domingo", comunicou o Leão, através de assessoria.

Apesar de não detalhar o motivo da punição a Léo Pereira, a reportagem apurou que há a possibilidade do jogador não vestir mais a camisa do clube nesta reta final de temporada.

Léo Pereira foi contratado pelo Sport por empréstimo junto ao CRB, na última janela de transferências. Foram nove partidas, nenhum gol marcado e uma assistência acumulada. Depois de iniciar a jornada como titular, virou opção entre os reservas a partir do jogo com o Fluminense, pela 26ª rodada.

Veja também