Projeto social Por meio de doações de Imposto de Renda, projeto busca combater violência de gênero no esporte Iniciativa "Futebol Delas", da ONG Visão Mundial, beneficia mais de 4 mil crianças e adolescentes em comunidades vulneráveis no Recife

Por mais de quatro décadas, a prática esportiva do futebol para mulheres foi proibida, intensificando a diferença de gênero e o preconceito. Pensando em lutar por mais inclusão e igualdade, a ONG Visão Mundial, organização fundada em 1950, presente em 100 países, desenvolveu o projeto Futebol Delas, com foco nas crianças e adolescentes no Recife, onde as pequenas podem usufruir do esporte em luta pelos seus direitos. Este ano, em busca de apoio adicional para a campanha, a organização está permitindo que todas as pessoas físicas do Brasil possam destinar parte do Imposto de Renda (IR) para apoiar diretamente o combate à violência de gênero através da iniciativa.

A expectativa é arrecadar R$1 milhão com o auxílio da sociedade por meio do Imposto de Renda. Os fundos serão totalmente destinados à iniciativa, fornecendo mais infraestrutura para o projeto, ampliando sua atuação em Recife e promovendo um ensino de qualidade para todos os envolvidos. O prazo para realizar a destinação é até 31 de maio, data final para entregar a Declaração de IR. Neste caso, é possível destinar até 3% do imposto devido.

O Projeto Futebol Delas, desenvolvido no ano passado, já beneficia mais de 4 mil pessoas, conteplando a Zona Norte do Recife nos bairros de Nova Descoberta, Guabiraba, Passarinho e Córrego do Jenipapo. Desde o início, diretamente 160 crianças e adolescentes praticaram o esporte na região.

Para o coordenador de projetos da Visão Mundial, David Chagas, o projeto contribui para uma sociedade mais igualitária, onde todas as meninas podem alcançar seu potencial máximo

"Meninas no futebol e onde mais quiserem estar" – esse é o lema do nosso projeto, mais do que um simples slogan. Ao proporcionar um ambiente seguro para crianças e adolescentes no Recife, capacitando-as e fornecendo ferramentas para combater a violência de gênero e outras formas de violência, o Projeto Futebol Delas está contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, onde todas as meninas possam alcançar seu potencial máximo", destaca.

Para participar do projeto, as meninas precisam ter entre 10 e 16 anos e residir na área de atuação do projeto.

Sobre a Visão Mundial (World Vision)

A World Vision, conhecida no Brasil como Visão Mundial, é uma organização humanitária cristã dedicada a trabalhar com crianças, famílias e suas comunidades para atingir todo o seu potencial, combatendo as causas da pobreza e da injustiça. A Visão Mundial serve a todas as pessoas, independentemente de religião, raça, etnia ou gênero. A organização está no Brasil desde 1975 atuando por meio de programas e projetos nas áreas de proteção, educação, advocacy e emergência, priorizando crianças e adolescentes que vivem em situações de vulnerabilidade. Para mais informações acesse http://www.visaomundial.org.br/.

