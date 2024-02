A- A+

Violência Por meio de nota, Sport repudia ataque ao ônibus do Fortaleza, que deixou seis jogadores feridos Ato violento aconteceu na saída do clube da Arena de Pernambuco

Leia também

• Sport joga bem, pressiona, mas fica na igualdade com o Fortaleza pela Copa do Nordeste

• Após Sport x Fortaleza, ônibus do clube cearense é atacado e jogadores ficam feridos

Por meio de nota, o Sport repudiou os atos de violência praticados contra o ônibus da delegação do Fortaleza nesta quarta-feira (21). O ataque aconteceu na saída do clube cearense da Arena de Pernambuco após a partida da Copa do Nordeste.

No comunicado, o Sport disse que os atos não condizem com a real conduta e comportamento de sua torcida e que sempre irá abominar esse tipo de postura.

O clube também comunicou que o presidente Yuri Romão, o executivo André Figueiredo, o coordenador técnico Ricardo Drubscky e a equipe médica do Clube já estão com delegação do Fortaleza, prestando apoio e todo o suporte necessário.

O Sport também se colocou à disposição das autoridades competentes para ajudar na apuração dos fatos e nas investigações, buscando identificar os envolvidos nesse ato criminoso.

Confira a nota na íntegra

O Sport Club do Recife repudia veementemente os atos de violência praticados contra o ônibus da delegação do Fortaleza Esporte Clube na saída da Arena de Pernambuco após a partida desta quarta-feira.



Os absurdos atos de violência não condizem com a real conduta e comportamento… pic.twitter.com/pUH8mdgZJk — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 22, 2024

Ataque ao ônibus

Em vídeos divulgados nas redes sociais do CEO do clube, Marcelo Paz, e do meia-atacante, Thiago Galhardo, jogadores e integrantes do clube estavam feridos, sangrando, após serem atingidos por pedras e rojões. Outros atletas também mostraram imagens da barbaridade em suas contas no Instagram, como o atacante Moisés.

Segundo informações do Fortaleza, seis jogadores foram encaminhados ao hospital. O goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio. O lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, e o volante Lucas Sasha foram feridos com estilhaços de vidro e tiverem que conter sangramentos.

João Ricardo e Gonzalo Escobar passaram por suturas, procedimento de recebimento de pontos cirúrgicos. O lateral-esquerdo também realizou exames de tomografia na cabeça, mas está bem e consciente. "Os demais atletas passarão por cuidados médicos para a retirada de estilhaços de vidro pelo corpo", informou o Fortaleza.

Os jogadores do Fortaleza receberam alta no começa desta manhã e já se juntaram à delegação do clube.

Veja também

ESPORTES Popó x Bambam: entenda qual é a origem da treta entre rivais de luta transmitida neste sábado