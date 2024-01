A- A+

SANTA CRUZ Por melhorias no clube, Santa Cruz convoca torcida para campanha de financiamento coletivo Repasse ao departamento de futebol e reforma da fachada estão entre possíveis destinos do dinheiro a ser arrecadado

O Santa Cruz divulgou, na tarde desta terça-feira (16), uma campanha de financiamento coletivo, de onde esperar poder arrecadar doações em dinheiro da torcida, com o objetivo de promover melhorias estruturais no clube, além de também poder fortalecer a quantia destinada ao departamento de futebol. Tricolor promete "transparência em termpo real" na iniciativa.

Não há, no entanto, informações sobre como e onde realizar as doações. Também não existe previsão para a divulgação desses detalhes.

Entre os possíveis destinos do financiamento, estão: reforma nos banheiros do estádio e na fachada, além de repasse ao departamento de futebol. Os tópicos estão listados na conta do clube no X (antigo Twitter), para que o torcedor possa votar.

Torcedor, atendendo ao seu pedido, lançamos uma campanha de financiamento coletivo com transparência em tempo real. Queremos saber sua opinião sobre onde investir o dinheiro arrecadado.

Escolha uma opção: — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 16, 2024

