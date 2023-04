Por objetos arremessados no gramado contra o Sergipe, STJD multa o Sport

A- A+

Nesta terça-feira (11), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou as infrações cometidas pelo Sport, na partida contra o Sergipe, disputada no dia 8 de março, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Na ocasião, o Rubro-negro viu o zagueiro Sabino e o técnico Enderson Moreira receberem o cartão vermelho, além de objetos serem arremessados ao gramado da Ilha do Retiro.

Expulso aos 37 minutos do primeiro tempo, Sabino foi punido pelo STJD com apenas uma partida - já cumprida perante o Santa Cruz. Na vitória do Leão por 2x1, o defensor foi advertido com o vermelho após matar contra-ataque claro de gol construído pelos sergipanos na Ilha.

Já o técnico Enderson Moreira foi expulso logo depois do gol marcado pelo Alvirrubro, por ofender o assistente Luanderson Lima dos Santos, segundo o árbitro publicou na súmula da partida. O treinador, contudo, foi absolvido pelo órgão de justiça.

Por copos e um chaveiro arremessados no gramado pela torcida, em direção a Luanderson Lima dos Santos aos 25 minutos do segundo tempo, o Sport foi punido financeiramente pelo STJD. O órgão aplicou uma multa de R$ 6 mil ao Rubro-negro. A decisão, no entanto, cabe recurso. Já pela bola lançada no intuito de paralisar um ataque do Sergipe, não foi identificado o autor do ato. Como a ação não atrapalhou o andamento da partida, o Leão escapou de uma possível sanção.

