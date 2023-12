A- A+

FUTEBOL BRASILEIRO Por onde andam os jogadores do último bicampeonato do Brasileiro do Palmeiras O clube alviverde bateu o Corinthians na decisão de 1994 e conquistou o Brasileirão

Prestes a conquistar o bicampeonato brasileiro, o elenco atual do Palmeiras pode repetir um feito de outras duas gerações palmeirenses. O clube alviverde já conquistou o Campeonato Brasileiro duas vezes seguidas em 1972 e 1973 e em 1993 e 1994, e agora, segundo a Bola de Cristal do GLOBO, tem 99,973% de chances de conquistar mais uma vez a competição.

Em 1994, o Palmeiras conquistou o bicampeonato brasileiro com um título em cima do Corinthians, seu maior rival. Na época, o time alviverde venceu o primeiro jogo da decisão por 3 a 1 e empatou a volta em 1 a 1, uma vez que o Brasileirão era definido em um sistema de mata-mata.

No segundo jogo, a escalação do Palmeiras, comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, na final contra o Corinthians foi: Velloso; Cláudio, Antônio Carlos, Cléber e Wágner; César Sampaio, Flávio Conceição (Amaral), Zinho e Rivaldo; Edmundo (Tonhão) e Evair. Com isso, O GLOBO separou por onde andam cada um deles.

Velloso

Goleiro titular no título brasileiro de 1994, Velloso se aposentou em maio de 2006 e tentou seguir a carreira como treinador de futebol, treinando times como Grêmio Catanduvense, Paraná, Clube Esportivo Nova Esperança e Itapirense. Até que em 2012 ele desistiu e atualmente é comentarista esportivo da TV Bandeirantes.

Cláudio

O lateral-direito do título palmeirense de 1994, Cláudio chegou ao clube alviverde após passagem pelo Flamengo. Depois das conquistas, o ex-defensor se transferiu para o São Paulo para substituir o Cafu, mas não obteve o mesmo sucesso — ele ainda jogou por Santos e Fluminense. Atualmente, Cláudio é empresário de jogadores de futebol.

Antônio Carlos

Um dos líderes daquele elenco, Antônio Carlos Zago chegou no Palmeiras em 1993 e foi importante para o título de 1994. Depois da aposentadoria dos gramados, o ex-defensor chegou a ser gerente de futebol do Corinthians, mas após ser demitido seguiu carreira como treinador. Atualmente, ele comanda a seleção boliviana.

Cléber

O zagueiro Cléber, mais conhecido como Clebão, passou por times como Cruzeiro e Santos após ser campeão pelo alviverde em 1994. O ex-defensor se aposentou em 2006 e começou a carreira como treinador em clubes como Rio Claro, Metropolitano, Araxá e Poços de Caldas, mas em 2013 não continuou na profissão. Neste ano, Cléber deu algumas aulas na Orlando City Soccer School SP.

Wágner

Lateral-esquerdo, Wagner teve a dura missão de substituir Roberto Carlos no jogo do título contra o Corinthians. Contratado para ser reserva imediato, o ex-defensor também teve passagens por Flamengo, Atlético-MG e Portuguesa, até se aposentar em 2004.

César Sampaio

Depois de conquistar o título com o Palmeiras, César Sampaio atuou no futebol japonês e nos rivais Corinthians e São Paulo até se aposentar, em 2004. O ex-volante já atuou como comentarista, gerente de futebol do Palmeiras, superintendente de futebol do Joinville e auxiliar técnico da seleção brasileira. Atualmente, Sampaio faz parte da comissão técnica de Tite no Flamengo.

Flávio Conceição

Flávio Conceição chegou em 1993 ao Palmeiras, mas só se firmoi no time titular no ano seguinte, após a ida de Mazinho para o Celta de Vigo. Depois do clube alviverde, o ex-volante atuou no Deportivo La Coruña, Real Madrid e Borussia Dortmund. Desde de 2009, ele é presidente do time Nova Odessa Atlético Clube.

Amaral

Titular da decisão, o volante Amaral jogou em diversos times na Europa e no Brasil após ser campeão com o Palmeiras. O ex-jogador se aposentou do futebol em 2015 e começou a fazer participação em programas de TV com o "A Fazenda", da Record, e "The Masked Singer Brasil", da TV Globo. Atualmente, ele é influenciador nas redes sociais e acumula 1,4 milhões de seguidores no Instagram.

Zinho

Contratado em 1992, Zinho teve três passagens pelo clube no total. Na primeira, foi destaque nos títulos brasileiros de 1993 e 1994. Depois de se aposentar, ele tentou a carreira de treinador e chegou a exercer a função de diretor de futebol em grandes clubes do Brasil. Atualmente, o ex-meia tem se dedicado à carreira de comentarista na ESPN Brasil.

Rivaldo

Autor do gol no jogo de volta da decisão, Rivaldo, que acumulou passagens por diversos clubes como Barcelona, Milan, Cruzeiro, Santa Cruz e São Paulo, se aposentou em 2015, quando jogava e era presidente do Mogi Mirim. Após largar o futebol, o pentacampeão mundial com a seleção brasileira, agora aos 50 anos, se dedica a uma intensa rotina de treinos para manter a forma física em dia, quase sempre acompanhado da esposa.

Edmundo

Camisa 7 do Palmeiras no título de 1994, Edmundo é lembrado pelos torcedores como um dos principais atacantes da história do clube. Após sua aposentadoria, em 2008, o ex-jogador, que também é ídolo do Vasco, seguiu a carreira como comentarista e atualmente ele possui um canal no Youtube para falar sobre o cruz-maltino, chamado "Mundo Ed - Edmundo Souza".

Tonhão

Formado nas categorias de base do Palmeiras, o ex-zagueiro, que era o símbolo de raça e seriedade do time palmeirense, recebe, atualmente, o carinho da torcida participando de eventos com ex-jogadores. Depois que encerrou a carreira como atleta, se aventurou como treinador e hoje ainda defende o Palmeiras em jogos amistosos no time de veteranos.

Evair

Oitavo maior artilheiro da história do Palmeiras, Evair foi importante no título de 1994. Ele também teve passagens marcantes por Atalanta, da Itália, Yokohama Flügels, do Japão, e pelos brasileiros Vasco e Guarani. Quando se aposentou dos gramados, o ex-atacante tentou carreira como treinador. Atualmente, ele participa de alguns jogos com o time de veteranos do Palmeiras.

Vanderlei Luxemburgo

O técnico do Palmeiras na conquista, Vanderlei Luxemburgo seguiu como treinador e passou por diversos clubes ao longo dos anos. Nesta temporada, o experimente treinador comandou o Corinthians em boa parte do Brasileirão, mas foi demitido após 38 partidas, com 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 48% em quase cinco meses de trabalho.

