Por opção técnica, Diego Souza fica fora de jogo com Criciúma

Ao que tudo indica, ainda não será neste sábado (9) que Diego Souza fará sua reestreia com a camisa do Sport. Apesar de treinar normalmente ao longo da semana, o Embaixador não foi relacionado pelo técnico Enderson Moreira para o duelo com o Criciúma, pela Série B. A informação, divulgada em primeira mão pela página Bastidores do Sport, foi confirmada pela reportagem.

Apesar de não estar na plenitude de sua forma física, havia a expectativa que Diego Souza pudesse atuar por alguns minutos durante o duelo com os catarinenses. A decisão de Enderson acabou pegando o camisa 87 de surpresa.

Desde que chegou ao Sport no fim de julho, Diego Souza vinha aprimorando sua parte física. Após sofrer uma lesão no joelho, quando ainda atuava pelo Grêmio, em março, ao se apresentar na equipe pernambucana o ídolo leonino foi diagnosticado uma contratura muscular.

