Por problema no coração, Matheus Matias deixa Santa Cruz tendo atuado apenas em jogo-treino

Conforme adiantado pela reportagem da Folha de Pernambuco na noite desta quarta-feira (27), o centroavante Matheus Matias, de 25 anos, não faz mais parte dos planos do Santa Cruz para a temporada de 2024. O motivo, um problema no coração, no entanto, só foi relevado pelo clube no início da noite desta quinta-feira (28).

"O Santa Cruz informa que o atleta Matheus Matias não seguirá participando das atividades com o elenco profissional. Após realizar exames rotineiros de pré-temporada, Matheus teve uma alteração de ritmo cardíaco. Uma junta médica foi formada com especialistas e constatada essa alteração, impedindo o jogador de realizar atividades físicas de alto nível neste momento. Desejamos muita força para Matheus Matias", escreveu o clube em uma nota.

O jogador já estava afastado dos treinamentos junto ao elenco, e, em seu histórico profissional, chegou a atuar pelo Tricolor apenas em um jogo-treino, diante do Serra Branca, no último dia 16.

Ele já trabalhou com o atual técnico do Tricolor, Itamar Schülle, e acumula passagens por clubes como ABC, Avaí, Ceará, São Bernardo, Paraná, Ponte Preta, Gimhae City (Coreia do Sul) e Corinthians.

