Futebol Por processo de Dado Cavalcanti, sede do Náutico pode ir a leilão Atual treinador do Timbu cobra valores em aberto na primeira passagem pelo clube, em 2014

Mais uma vez, a sede do Náutico pode ir a leilão por conta de uma antiga dívida com um funcionário do clube. A maior novidade do momento, no entanto, é que o autor do processo é o atual técnico da equipe, Dado Cavalcanti. O treinador cobra valores em aberto da primeira passagem dele pelo Timbu, em 2014. A sentença foi dada pela juíza Adriana Satou Lessa Ferreira, da 4ª Vara do Trabalho do Recife, com lance mínimo previsto em R$ 100 milhões, em evento marcado para o dia 14 de fevereiro.

A dívida com o treinador, referente a direitos de imagem e salários, com a correção monetária, gira em torno de R$ 180 mil. Se não houver venda no dia, um novo leilão ocorrerá no dia seguinte, por R$ 60 milhões.

