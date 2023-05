A- A+

Náutico "Por projetos pessoais", Daniel Paulista recusa convite para ser técnico do Náutico Alvirrubro segue encontrando dificuldades para fechar com um novo comandante

Uma semana após a saída de Dado Cavalcanti, o Náutico segue buscando um novo treinador para a sequência da temporada. Livre no mercado, o técnico Daniel Paulista confirmou à Folha de Pernambuco, na noite desta segunda-feira (22), ter sido procurado pela diretoria alvirrubra no último final de semana. No entanto, por projetos a curto prazo, recusou o segundo convite feito pelo clube da Rosa e Silva.

"Recebi, sim, proposta do Náutico durante o final de semana. Mas por projetos pessoais e profissionais não tive como aceitar o convite. Agradeço a todos pelo esforço feito, mas nesse momento não pude aceitar", contou em rápido contato com a reportagem.

O nome de Daniel Paulista era um dos preferidos da cúpula de futebol do Náutico. No entanto, o treinador entende que tem mercado na Série B do Campeonato Brasileiro, o que dificulta uma possível negociação. O técnico está sem clube desde que deixou o comando do CRB, em novembro do ano passado, com 51% de aproveitamento. Pelo Galo da Pajuçara foram 30 jogos, com 12 vitórias, dez empates e oito derrotas.

Além de Daniel Paulista, outros treinadores já foram procurados pelo Náutico. Também preferindo dirigir um clube da Segundona, Allan Aal optou por fechar com o ABC após receber uma oferta do time pernambucano. Os dois batalhavam pela contratação do técnico.

Marcelo Cabo, atualmente no Remo, Ricardo Catalá, ex-Mirassol, e João Burse, ex- Vitória, também foram procurados pelos dirigentes alvirrubros, mas as conversas não andaram.

No final da última semana, o nome de Fernando Marchiori ganhou força dentro dos Aflitos. Em contato com a reportagem, o empresário do técnico, recém-demitido do ABC, afirmou que Marchiori tinha o desejo em comandar o Timbu. Porém, Náutico e treinador ainda não chegaram em um consenso nas negociações.

Em meio as dificuldades para achar um novo comandante, o Alvirrubro será dirigido pelo técnico do sub-20, Otávio Augusto. Ele será o responsável por dar as instruções ao time diante do Floresta, na noite desta segunda, pela 4ª rodada da Série C, nos Aflitos. Um tropeço pode fazer a diretoria apressar um acordo com o próximo treinador.

Veja também

Futebol Internacional Sem Joelinton, Newcastle empata sem gols com Leicester e garante vaga na Champions