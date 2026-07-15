Por que a Argentina fez questão de jogar de azul contra a Inglaterra na Copa do Mundo?

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Argentina e Inglaterra se enfrentam nessa quarta-feira, 15, em busca de uma vaga na grande final da Copa do Mundo de 2026. Em rivalidades históricas, superstições são levadas a sério e os argentinos podem ter usado o retrospecto para escolherem o uniforme da partida.



A Associação do Futebol Argentino (AFA) recorreu a uma solicitação à Fifa para utilizar a segunda camisa, de cor azul-marinho, contra a Inglaterra. O jornal espanhol As informou que o pedido ocorreu menos de 48 horas antes da partida.



Este será o sexto confronto entre as seleções em Mundiais. Em três jogos os ingleses levaram a melhor, e em outros dois foram os argentinos. Curiosamente, nas partidas em que a Argentina venceu havia algo em comum: o uniforme azul.

A tradicional camisa titular listrada em branco e azul-celeste não possui histórico favorável contra os ingleses em Copas, com os argentinos sendo derrotados em todas as partidas em que estavam vestindo essas cores.



Em 1966, na Inglaterra, a anfitriã, que posteriormente viria a ser campeã, venceu por 1 a 0, eliminando os rivais nas quartas de final.

Mais recente, em 2002, as seleções se enfrentaram pela primeira vez em uma fase de grupos do torneio. Novamente com a camisa um, os argentinos foram derrotados por 1 a 0 e não classificaram para as oitavas.



Por outro lado, a camisa reserva, que neste ano traz um fundo azul-marinho com desenhos florais em tons mais claros de azul, esteve presente nas duas vitórias da Argentina sobre a Inglaterra - e em apenas uma derrota, em 1962.



Com ainda mais significado, a camisa de número dois foi usada na emblemática vitória em 1986, quando a Argentina venceu por 2 a 1, nas quartas de final. O público presente no Estádio Azteca protagonizou um dos momentos mais lembrados na história das Copas: o gol da "Mão de Deus" de Maradona.



Anos depois, mais um triunfo com a camisa azul. O dramático confronto nas oitavas de final da Copa de 1998, na França. Empatado em 2 a 2 no tempo regulamentar, a partida seguiu para os pênaltis, onde a Argentina levou a melhor por 4 a 3.



Argentina e Inglaterra se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 16h (horário de Brasília). O vencedor enfrentará a Espanha na final neste domingo, 19.

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