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COPA DO MUNDO Por que ator de 'Curtindo a Vida Adoidado' estava com camisa do São Paulo em jogo do Brasil A explicação está relacionada ao empresário e empreendedor Diego Fernandes, que é torcedor do São Paulo

O ator Matthew Broderick, astro de Hollywood, acompanhou no estádio a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia na última quarta-feira, 24, em Miami, pela terceira rodada da Copa do Mundo. E a transmissão da partida mostrou um fato curioso: Matthew Broderick apareceu sentado em um camarote com uma camisa do São Paulo esticada em sua poltrona.



A explicação está relacionada ao empresário e empreendedor Diego Fernandes, que é torcedor do São Paulo. O empresário tem recebido investidores, executivos e personalidades mundiais em sua suíte exclusiva durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo.





Diego Fernandes, inclusive, tem liderado conversas para uma possível transformação do São Paulo em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Além disso, o empresário foi um dos responsáveis pela condução das negociações que levaram Carlo Ancelotti ao comando da seleção brasileira.



Diego Fernandes revelou ser fã de Matthew Broderick que, entre outros filmes, estrelou "Curtindo a vida adoidado", de 1986 (Ferris Bueller’s Day Off, no título original em inglês). A frase "Save Ferris", famosa no filme, estava escrita na camisa do São Paulo que Matthew Broderick ganhou de presente.



Também em Miami, no Hard Rock Stadium, Diego Fernandes recebeu o ator Gerard Butler, que é escocês. Na partida do Brasil em Nova York, na estreia contra o Marrocos, Ronaldinho Gaúcho e a cantora Nicki Minaj estiveram entre os convidados do empresário.

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