saúde Por que Cristiano Ronaldo pinta as unhas do pé de preto? (Spoiler: não é por estética) O jogador têm utilizado esmalte por anos para se proteger de fungos e bactérias

Cristiano Ronaldo, estrela do futebol, postou uma foto com suas unhas do pé pintadas de preto e causou dúvidas nos internautas. Na legenda, ele apenas sinaliza estar curtindo seu momento de férias. Seria a sua motivação estética? Ou para causar alguma reação dos fãs?

Porém, a resposta vai surpreender. Segundo o jornal alemão Bild, o atleta faz o uso da cor escura para evitar a procriação de fungos e bactérias, pois a sua rotina exige o uso de chuteiras, que tendem a acumular suor e serem escuras por dentro. A prática também é adotada por outros jogadores. Além disso, a publicação aponta que não é a primeira vez que CR7 aparece utilizando esmalte.

Em 2016, foi mencionado por outro jornal, o Sport, que Cristiano pinta as unhas dos pés desde sua primeira passagem pelo Manchester United, que foi de 2003 a 2009.

