CRISE NO FLAMENGO Por que Filipe Luís foi demitido? Entenda crise que levou Flamengo à mudança no comando técnico Apesar da vaga na final do Estadual, Filipe Luís estava pressionado pelos maus resultados do time no início da temporada

O Flamengo surpreendeu e anunciou a demissão do técnico Filipe Luís. O desligamento aconteceu logo após o treinador conceder entrevista coletiva depois da goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, em jogo que garantiu a equipe rubro-negra na final do Campeonato Carioca.

Apesar da vaga na final do Estadual, Filipe Luís estava pressionado pelos maus resultados do time no início da temporada. Em especial a perda dos títulos da Recopa Sul-Americana para o Lanús, com derrotas na Argentina (1 a 0) e no Maracanã (3 a 2), e da Supercopa Rei, em Brasília, com um revés de 2 a 0 diante do Corinthians.

Além de ter ficado sem os dois troféus, pesou contra Filipe Luís o desempenho abaixo do esperado para um clube com o principal investimento da América do Sul. Em 15 partidas disputadas no ano, o time já soma sete derrotas - mais da metade do total de derrotas de toda a temporada passada, quando o Flamengo perdeu somente 11 vezes ao longo de todo 2025.

Um dos fatores que explicam o início ruim em 2026 é o desgaste físico que o elenco carrega ainda da temporada passada, quando foi campeão Carioca, Brasileiro e da Libertadores. O time jogou até o dia 17 de dezembro, quando foi vice-campeão da Copa Intercontinental da Fifa, perdendo o título nos pênaltis para o Paris Saint-Germain.

O planejamento do Flamengo para 2026 incluía a utilização de jogadores do time sub-20 nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, mas os jovens não deram conta do recado e o clube precisou acelerar o retorno de Filipe Luís e do time principal para não correr o risco de jogar o quadrangular do rebaixamento

Ganhar ritmo de jogo somente em partidas do Carioca não foi uma opção para Filipe Luís. O calendário de 2026 impôs um novo desafio com o início do Brasileirão em janeiro. Antes da perda do título da Recopa, o Flamengo foi derrotado por Fluminense e São Paulo, ambos por 2 a 1, em partidas do Carioca e do Brasileirão.

A solidez na defesa, um dos pontos fortes do time de Filipe Luís, ruiu em 2026. Foram 14 gols sofridos em 12 partidas. Média superior a um gol sofrido por partida. Nesta temporada, o treinador acumulou à frente do time 6 vitórias, 1 empate e 5 derrotas (aproveitamento de 52,7%).

O treinador também foi bastante questionado por escolhas na equipe principal, especialmente no jogo de volta da final da Recopa, quando fez cinco alterações em relação ao time que jogou na Argentina. Lucas Paquetá, Pedro, Everton Cebolinha e Varela, alguns dos principais nomes do time, ficaram na reserva.

As más exibições ligaram o alerta da diretoria, que entendeu que o treinador não seria capaz de superar o desgaste e optou em buscar no mercado um treinador com potencial de devolver a alta intensidade à equipe já neste início de temporada. Segundo o Uol, o português Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro, é o favorito para o cargo.

Durante a goleada diante do Madureira, Filipe Luís ouviu gritos de "time sem vergonha" vindos das arquibancadas. Após o jogo, ele falou em tom de despedida. "Independentemente do que aconteça, se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor e carinho pelo Flamengo sempre vai existir. E acredito que do torcedor, para mim, também. A cobrança momentânea tem que existir, como jogador fui muito cobrado e muito criticado, com razão, e isso me fez ser melhor. Não tenho dúvidas que vivi os melhores anos da minha vida aqui", disse o treinador.



