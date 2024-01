Por que "Kaiser"? Saiba o motivo de Beckenbauer ser chamado de "Imperador"

A- A+

Um dos maiores nomes da história do futebol, Franz Beckenbauer morreu nesta segunda-feira aos 78 anos. O alemão ficou conhecido mundialmente como "Kaiser" ("imperador"), alcunha que sempre foi creditada às suas atuações e à liderança exercida dentro de campo. No entanto, a origem do apelido é ainda mais antiga.

Na verdade, o que pesou mesmo para a "escolha" do apelido foi a semelhança física do então jovem jogador com um antigo imperador alemão: Ludwig II da Baviera. O apelido teria se consolidado por muito por conta do seu "caráter" dentro de campo.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, devido ao seu talento com a bola, seu apelido anterior, ainda no período de infância/adolescência no bairro onde morava, era "brasileiro", dado por vizinhos — esse momento da vida do jogador, nascido em 1945, ocorreu próximo ao período em que a seleção brasileira conquistou seus dois primeiros mundiais, em 1958 e 1962.

Quem foi Franz Beckenbauer?

Ex-líbero, zagueiro, volante, meia e técnico. Franz Beckenbauer foi um dos maiores defensores do futebol mundial em todos os tempos e marcou seu nome na história das Copas, inclusive como treinador. Apelidado como Kaiser ("Imperador", em alemão), Beckenbauer protagonizou histórias incríveis nas três Copas que disputou como jogador, em 1966, 1970 e 1974, e nas duas que esteve como técnico, em 1986 e 1990. Pela Alemanha Ocidental, ele sagrou-se campeão jogando em casa, em 74, e também dirigindo seu país, em 90. Totalizando as cinco copas vividas, ele jamais ficou fora do pódio.

O time comandado por Franz Beckenbauer em 1990 chegou à Copa embalado pela queda do Muro de Berlim, em 1989. Em campo, levantou a taça em 1974 e, como treinador, viu a Alemanha empatar duas vezes durante o mundial realizado na Itália. Um deles, inclusive, levou a classificação à final a ser decidida nos pênaltis, contra a Inglaterra. Aquele time alemão teve aproveitamento de 80,5% e tirou a chance de Maradona ser campeão consecutivamente pela Argentina, já que vencera a Copa de 1986.



O alemão é um dos três únicos no mundo do futebol que ergueram a taça da Copa do Mundo como jogador e, anos mais tarde, como jogador. Além de Beckenbauer, atingiram o feito o francês Didier Deschamps e o brasileiro Mário Jorge Lobo Zagallo, que morreu na última sexta-feira, aos 92 anos.

Em quais times Franz Beckenbauer jogou?

Beckenbauer estreou como jogador nos juniores do Bayern de Munique e se destacou na equipe. Oriundo do distrito de Giesing, ele conquistou quatro títulos de campeonatos nacionais e três Copas da Europa.

O jogador ficou conhecido pela leveza e pelos toques elegantes na bola. Ele foi aplaudido mundialmente por redefinir o papel de líbero em campo. Beckenbauer também atuou nos Estados Unidos, pelo Cosmos New York, onde dividiu equipe com Pelé.

Franz Beckenbauer foi banido da Fifa por 90 dias

Em 2016, promotores na Suíça abriram uma investigação contra ele e mais três pessoas referente à campanha alemã para sediar o Mundial de 2006. Como integrantes do comitê, ele foram acusados de fraude, gestão criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação indevida. Em linhas gerais, suspeita-se de que parte dos votos dos membros de comissões da Fifa que possibilitaram a escolha da Alemanha como sede tenham sido comprados. A residência em Salzburg foi alvo de uma operação de busca e apreensão. Beckenbauer sempre negou as alegações contra ele.

Além disso, o herói alemão chegou a ser banido da Fifa por 90 dias após supostamente se negar a colaborar com as investigações sobre compra de votos para as escolha das sedes dos mundiais de 2018 (Rússia) e 2022 (Qatar). A punição foi suspensa quando ele concordou com o inquérito.

