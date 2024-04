A- A+

FUTEBOL Por que o mosaico do Fluminense na estreia em casa pela Libertadores deu errado? Incompleto e com dificuldade para completar mensagem, arte feita nas arquibancadas do Maracanã repercutiu nas redes sociais

Preparado pela torcida do Fluminense para marcar a estreia do clube em casa pela Libertadores na partida contra o Colo-Colo, o mosaico que incentivaria os jogadores viralizou e virou meme entre os torcedores rivais na internet. Apesar da vitória por 2 a 1, um dos momentos mais marcantes do jogo aconteceu no setor Leste do estádio, quando a torcida tentou escrever "Por mais essa (taça)", em referência a uma música tradicional, mas tiveram algumas falhas na montagem.

Dentre os motivos que podem ter causado a má visualização do design, torcedores apontaram, por meio do X (antigo Twitter), que os erros aconteceram desde a sua divulgação até a entrada tardia da torcida no Maracanã.

O estudante de jornalismo Breno Barcelos compareceu ao duelo válido pela segunda rodada da competição. Na torcida pelo Fluminense, ele participou do mosaico estando na parte superior do setor Leste e conta como foi sua percepção do momento.

— No meu modo de ver ficou incompleto porque os torcedores não queriam ficar na extremidade do setor Leste por ficar perto da torcida do Colo-Colo e por ter uma visão pior do que a do meio-campo. Como eu estava no setor de cima, pude ver com clareza que tinham muitos torcedores de pé nas escadas para ter uma visão melhor. Creio que por conta dessa má distribuição de torcedores e pelo fato da torcida chegar muito em cima da hora, o mosaico ficou incompleto — disse ele.

Já no X, os internautas discutiam sobre possíveis causas para o ocorrido. "Falta senso a vocês reclamar do horário! Reclama do engajamento! Da falta de torcida", publicou um. "A torcida sempre dá mole, vergonhoso primeiro jogo em casa do atual campeão e essa mixaria de gente. Torcidinha nem para apoiar presta", indagou outro.

Ainda na rede social, a torcida organizada Young Flu havia passado instruções para o torcedor sobre o mosaico. Dentre elas, destacou que estaria distribuído nas partes superior e inferior do setor, pediu para evitar aglomeração nas escadas e não remover os papéis do local determinado. Apesar disso, não foi o que aconteceu no momento da entrada dos atletas.

João Paulo Cardoso, estudante de engenharia, como parte da torcida que desfalcou a arte, também entrou atrasado. Ele relata porque não conseguiu comparecer, assim como viu parte dos tricolores também de fora.

— Eu entrei com uns 3 minutos de jogo, logo antes de sair o gol. Tinha muito torcedor de fora na hora, pelo menos na Leste, bastante gente também entrando na mesma hora. Ali tem o problema que a galera se aglomera perto da Sul e dá uma largada na parte que é colada na Norte, na parte visitante, o que acaba com o mosaico — declarou ele.

Apesar do desfalque neste momento, ao decorrer da partida número de torcedores tricolores no Maracanã aumentou.



