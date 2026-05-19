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FUTEBOL Por que Portugal convocou 27 jogadores para a Copa do Mundo se a Fifa permite apenas 26? Roberto Martínez explicou presença de atleta extra na delegação portuguesa para o Mundial de 2026

A convocação da Seleção de Portugal nesta terça-feira para a Copa do Mundo de 2026 chamou atenção por um detalhe incomum: o técnico Roberto Martínez anunciou 27 jogadores, embora a Fifa permita apenas 26 inscritos oficiais no torneio.

A situação gerou dúvidas entre torcedores nas redes sociais, mas a explicação passa por uma estratégia adotada pela comissão técnica portuguesa para lidar com os desafios logísticos e físicos da competição. Segundo regras divulgadas pela Fifa, cada seleção poderá registrar oficialmente entre 23 e 26 atletas para a Copa do Mundo de 2026. Ou seja, Portugal não terá autorização para utilizar os 27 jogadores simultaneamente no torneio.

O nome “extra” da lista portuguesa é o goleiro Ricardo Velho. De acordo com informações da agência Reuters, ele viajará com a delegação como uma espécie de reserva emergencial e só poderá ser incluído oficialmente caso algum dos goleiros inscritos apresente lesão antes da estreia ou durante a competição.

Na convocação oficial, Martínez chamou Diogo Costa, Rui Silva, José Sá e Ricardo Velho para a preparação.





O treinador explicou que a decisão foi tomada levando em consideração o desgaste previsto no Mundial de 2026, que será disputado em três países diferentes e exigirá deslocamentos longos entre cidades dos Estados Unidos, Canadá e México.

Além das viagens, Portugal também demonstrou preocupação com possíveis problemas físicos durante a preparação, especialmente entre os goleiros.

Outro detalhe citado pela imprensa portuguesa é o valor simbólico da convocação com “27 jogadores”. Segundo a Reuters, Martínez afirmou internamente tratar o grupo como “27 mais um”, em referência ao atacante Diogo Jota, morto em acidente de carro no ano passado.

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