Futebol Internacional Por que time de Jorge Jesus na Arábia Saudita pode ser saída para Neymar Al Hilal busca astro para concorrer com clubes onde jogam CR7 e Benzema

O Al Hilal, equipe comandada por Jorge Jesus na Arábia Saudita, surge como possibilidade para Neymar deixar o PSG. O movimento se dá em meio ao interesse do atacante em voltar ao Barcelona, o que poderia acontecer mediante empréstimo após compra dos árabes.

O clube saudita não é saída para Neymar se manter na Europa apenas. Seria, também, uma rota de fuga para continuar no primeiro escalão de salários no mundo, entrave principal para o seu retorno ao Barcelona.

Dentre as possibilidades em debate, o Al Hilal é o que sobrou para Neymar na Arábia Saudita. Como a liga do país funciona com base em um balanço competitivo, o jogador só teria o clube de Jesus para atuar, pois os outros dois times mais populares já possuem seus astros.

O atacante Benzema está no Al-Ittihad FC, enquanto o astro Cristiano Ronaldo joga no Al-Nassr, comandado pelo técnico Luis Castro, ex-Botafogo. Neymar não poderia reforçar nenhum desses clubes, todos de certa forma comandados pelo mesmo "dono", o fundo soberano saudita Public Investment Fund (PIF).

Ainda não há ofertas na mesa, mas Neymar e seus representantes avaliam o cenário para entender com o PSG o que será feito ainda nesta janela de transferências, que termina no fim de agosto na Europa e no fim de setembro na Arábia Saudita, especificamente.

No momento, o atacante não tem planos de voltar ao Brasil até pelo menos 2025.

