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Por que Vini Jr come abacaxi antes do jogo? Conheça os 5 benefícios da fruta

Alimento auxilia o organismo em diferentes frentes e pode ajudar na hidratação em campo

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Vini Jr tem sido o destaque do Brasil na Copa de 2026Vini Jr tem sido o destaque do Brasil na Copa de 2026 - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Uma imagem do jogador de futebol Vinícius Jr. comendo uma fatia de abacaxi voltou a se tornar viral nas redes sociais. Ele aparece consumindo a fruta como parte da preparação para um jogo. Fica a questão: por que o alimento é visado por um atleta de alto nível?

Benefícios do consumo de abacaxi
Além de ser uma fruta popular e refrescante, o abacaxi oferece múltiplos benefícios à saúde graças ao seu alto teor de vitaminas, antioxidantes e bromelina, a enzima mencionada anteriormente com propriedades anti-inflamatórias e digestivas.

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Contraindicações
Em relação às contraindicações, Georgina sugere evitar ou moderar o consumo de abacaxi nos seguintes casos:

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