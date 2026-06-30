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alimentos Por que Vini Jr come abacaxi antes do jogo? Conheça os 5 benefícios da fruta Alimento auxilia o organismo em diferentes frentes e pode ajudar na hidratação em campo

Uma imagem do jogador de futebol Vinícius Jr. comendo uma fatia de abacaxi voltou a se tornar viral nas redes sociais. Ele aparece consumindo a fruta como parte da preparação para um jogo. Fica a questão: por que o alimento é visado por um atleta de alto nível?

Benefícios do consumo de abacaxi

Além de ser uma fruta popular e refrescante, o abacaxi oferece múltiplos benefícios à saúde graças ao seu alto teor de vitaminas, antioxidantes e bromelina, a enzima mencionada anteriormente com propriedades anti-inflamatórias e digestivas.

Hidrata: Segundo a nutricionista, o abacaxi é composto principalmente por água (cerca de 85%), o que o torna uma excelente fonte de hidratação natural. Seu suco refrescante ajuda a repor eletrólitos perdidos pelo suor e previne a desidratação.



Segundo a nutricionista, o abacaxi é composto principalmente por água (cerca de 85%), o que o torna uma excelente fonte de hidratação natural. Seu suco refrescante ajuda a repor eletrólitos perdidos pelo suor e previne a desidratação. Alivia a artrite: uma pesquisa sugere que a bromelina – enzima presente no abacaxi – alivia o desconforto causado pela artrite graças às suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Segundo o estudo, o efeito analgésico ocorre devido à sua ação direta sobre os mediadores químicos relacionados à percepção da dor, reduzindo os sintomas.



uma pesquisa sugere que a bromelina – enzima presente no abacaxi – alivia o desconforto causado pela artrite graças às suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Segundo o estudo, o efeito analgésico ocorre devido à sua ação direta sobre os mediadores químicos relacionados à percepção da dor, reduzindo os sintomas. Facilita a digestão: Georgina Kuttel, nutricionista holística especializada em alimentação funcional, microbiota e desequilíbrios digestivos, explica que, ao quebrar proteínas, a bromelina facilita sua absorção pelo intestino delgado. Além disso, por ser rico em fibras, o abacaxi melhora a saúde digestiva de forma natural e proporciona saciedade.



Georgina Kuttel, nutricionista holística especializada em alimentação funcional, microbiota e desequilíbrios digestivos, explica que, ao quebrar proteínas, a bromelina facilita sua absorção pelo intestino delgado. Além disso, por ser rico em fibras, o abacaxi melhora a saúde digestiva de forma natural e proporciona saciedade. Melhora a pele: a fruta é fonte de vitamina C, que hidrata, ilumina, reduz olheiras, estimula a produção de colágeno e protege contra danos solares. Também contém vitamina E, que mantém a pele saudável e neutraliza os radicais livres, como ressalta Georgina. A bromelina é usada para diversos fins devido às suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antibacterianas e esfoliantes. O uso de extrato de bromelina e abacaxi pode ajudar a prevenir acne e reduzir irritações, sendo também utilizado para aliviar dor e vermelhidão após procedimentos cosméticos.



a fruta é fonte de vitamina C, que hidrata, ilumina, reduz olheiras, estimula a produção de colágeno e protege contra danos solares. Também contém vitamina E, que mantém a pele saudável e neutraliza os radicais livres, como ressalta Georgina. A bromelina é usada para diversos fins devido às suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antibacterianas e esfoliantes. O uso de extrato de bromelina e abacaxi pode ajudar a prevenir acne e reduzir irritações, sendo também utilizado para aliviar dor e vermelhidão após procedimentos cosméticos. Melhora a absorção de ferro: graças ao seu alto teor de vitamina C, o abacaxi facilita a absorção de ferro pelo corpo. Um estudo mostra que o consumo de abacaxi enlatado durante nove semanas melhorou os níveis de hemoglobina em crianças com baixo peso e com peso normal.

Contraindicações

Em relação às contraindicações, Georgina sugere evitar ou moderar o consumo de abacaxi nos seguintes casos:

Alergia à bromelina: algumas pessoas podem apresentar reações alérgicas à bromelina, com sintomas como coceira na boca ou erupções cutâneas.



algumas pessoas podem apresentar reações alérgicas à bromelina, com sintomas como coceira na boca ou erupções cutâneas. Problemas de coagulação: a bromelina pode ter um efeito anticoagulante, sendo necessário consumir com cautela se a pessoa estiver usando medicamentos ou consultar um médico.



a bromelina pode ter um efeito anticoagulante, sendo necessário consumir com cautela se a pessoa estiver usando medicamentos ou consultar um médico. Diabetes: a especialista aconselha que, embora seja uma fruta saudável, o abacaxi contém açúcares naturais que podem aumentar os níveis de glicose no sangue. Nestes casos, é recomendado moderar o consumo e combiná-lo com alimentos ricos em fibras ou proteínas.

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