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Futebol Por questões de saúde, Luis Roberto não vai participar das transmissões da Copa do Mundo Narrador foi diagnosticado com neoplasia na região cervical e permanecerá no Brasil para tratamento

O narrador Luis Roberto, da TV Globo, não participará das transmissões da Copa do Mundo de 2026. O profissional foi diagnosticado com neoplasia na região cervical e ficará no Brasil fazendo tratamento.

"Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência em breve estaremos de volta a vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio", afirmou, em declaração à TV Globo.

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