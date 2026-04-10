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Série B Por questões logísticas, Avaí pede adiamento de jogo com Sport pela Série B Duelo está marcado para este sábado (11), às 18h, na Ilha do Retiro

Adversário do Sport neste final de semana, o Avaí solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que o confronto deste sábado (11), na Ilha do Retiro, às 18h, seja adiado. O clube alega problemas na logística e ainda não chego em solo pernambucano. O time catarinense quer que o duelo seja remarcado para o domingo (12).

A informação foi divulgada inicialmente pelo ge de Santa Catarina. Procurado pela reportagem, o Sport informou ainda não ter sido notificado oficialmente sobre o pedido feito pelo Avaí.

O Avaí teve problemas logísticos para deixar Chapecó, na quinta-feira (9) pela manhã, um dia depois de ter atuado contra a Chapecoense no local, pela Copa Sul-Sudeste. O voo que a delegação pegaria para Guarulhos atrasou, fazendo com que o elenco não conseguisse embarcar na conexão para o Recife.

Sem novo voo disponível, o plantel do Avaí teve que se deslocar para um hotel, em São Paulo. Na manhã desta sexta, o grupo treinou no CT do Corinthians. No período da tarde, embarca para a capital pernambucana.

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