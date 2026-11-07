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futebol Por Real Madrid, Deschamps recusa Manchester United e segue sem clube após deixar a seleção francesa Treinador teria declinado de sondagem do Manchester United, segundo o jornal espanhol As

O técnico francês Didier Deschamps segue sem clube desde que deixou a seleção da França após a Copa do Mundo de 2026. Recentemente, o treinador recusou uma sondagem do Manchester United e, segundo o jornal espanhol As, um dos motivos seria o sonho de comandar o Real Madrid.

Deschamps foi procurado pelo Manchester United como possível substituto de Michael Carrick. A sondagem ocorreu em meio às incertezas sobre a permanência do atual treinador no comando da equipe para a sequência da temporada.

O francês, porém, recusou a sondagem do clube inglês. Segundo informações do jornalista francês Santi Aouna, repercutidas pelo As, um dos motivos seria o desejo de manter aberta a possibilidade de assumir o Real Madrid no futuro.

Deschamps deixou a seleção francesa após 14 anos no comando. O treinador conquistou a Copa do Mundo de 2018 e levou a equipe à final do Mundial de 2022.

Deschamps já esteve no radar do Real Madrid. O treinador integrou a lista de nomes sondados pelo clube espanhol após a saída de Álvaro Arbeloa, mas o clube optou pela contratação de José Mourinho.

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