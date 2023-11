A- A+

SANTA CRUZ Por 'renovação', Zé Neves deixa chapa de oposição e Wagner Lima concorre à presidência do Santa Cruz Novo candidato passa a ter Dirceu Codeiro como vice e João Marcelo Neves como presidente do Conselho Deliberativo

A chapa de oposição do Santa Cruz tem um novo candidato à presidência do pleito marcado para o próximo domingo (12). O ex-presidente coral Zé Neves deixa o grupo para que Wagner Lima, antes candidato a vice, assuma a cabeça de chapa.

Com a mudança, Wagner passa a ter Dirceu Cordeiro ao seu lado, como vice. A informação foi confirmada à reportagem pelo filho de Zé Neves, João Marcelo Neves, que passa a integrar a chapa como candidato à presidência do Conselho Deliberativo.

"Estava previsto um movimento desse tipo. Desde que lancei a minha candidatura, eu já dizia que se encontrasse alguém com mais renovação, eu sairia de cena. Então fizemos a inversão da chapa, porque isso representa um novo rumo para o Santa Cruz. Pensando no futuro do Santa Cruz, isso é melhor. É 100% renovação. Ainda vou atuar no 'networking', trazendo pessoas de fora para conhecer o clube e contribuir como puder, mas sair de cena foi o melhor caminho para nós", revelou Zé Neves sobre a mudança na chapa.

Com a corrida eleitoral cada vez mais próxima do fim, torcedores do clube se preparam para a definição no comando do Santa Cruz. A chapa, agora encabeçada por Wagner Lima e Dirceu Cordeiro, disputa o pleito com o presidente da Ceasa, Bruno Rodrigues, que tem como vice o advogado Marco Benevides.

Até o momento, apenas a chapa de Bruno Rodrigues foi reconhecida oficialmente pelo clube, apoiada por Albertino dos Anjos, que retirou sua candidatura. A oposição segue em busca de medidas para poder concorrer no pleito.

