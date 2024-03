Por "rixa" entre torcidas, Ceará mostra preocupação com segurança em jogo com Sport, pelo Nordestão

A- A+

Após a classificação final da primeira fase da Copa do Nordeste colocar Sport e Ceará frente a frente nas quartas de final, a diretoria do clube cearense passou a se preocupar com a partida. Na próxima terça-feira (2), o Vozão tem reunião marcada com a Federação Cearense de Futebol (FCF) visando medidas protetivas à delegação alvinegra para o duelo que será realizado na Arena de Pernambuco, no dia 10 ou 11 de abril. Entidade estuda pedir à CBF que o jogo aconteça fora de Pernambuco.

Em contato com a Folha de Pernambuco, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, alertou que a preocupação se dá pelas confusões recentes entre a torcida do time pernambucano com as dos clubes cearenses. No mês passado, depois do duelo entre Sport e Fortaleza, na Arena de Pernambuco, o ônibus da delegação tricolor sofreu um atentado por parte de uma organizada rubro-negra. Na oportunidade, seis jogadores ficaram feridos.

“A Federação marcou uma reunião na próxima semana para tratarmos desse assunto. O presidente do Sport, Yuri (Romão), também me ligou garantindo a questão da segurança na partida. Mas quero deixar isso a cargo da polícia, da segurança em si. Mas é lógico que se preocupamos, até com o que aconteceu aí. Nossa torcida também tem uma rixa com a torcida do Sport, principalmente pelo o que aconteceu na Copa do Nordeste ano passado”, contou João Paulo Silva.

A “rixa” citada pelo mandatário alvinegro se deve à decisão do Nordestão entre cearenses e pernambucanos no ano passado. No jogo de ida, no Castelão, houve confronto entre as torcidas dos dois times no fim do encontro. Cadeiras foram atiradas entre os torcedores. Já na véspera da partida de volta, na Ilha do Retiro, torcedores protagonizaram confusão em um bar da Zona Sul do Recife. Houve disparos de armas de fogo, além de garrafas arremessadas.

Procurada pela reportagem, a FCF, através do presidente Mauro Carmélio, afirmou que uma das ideias da entidade é solicitar à CBF que o jogo aconteça fora do território pernambucano. O mandatário quer garantias que a delegação do Ceará terá segurança no Estado. "O patrimônio do Ceará é os seus atletas. Então, se não for apresentado um plano efetivo de segurança ao meu filiado, pediremos a transferência do local do jogo".

