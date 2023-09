A- A+

Santa Cruz Por SAF, presidente do Santa Cruz se reúne com representantes de grupo investidor De acordo com o clube, encontro aconteceu nesta sexta-feira (29)

Depois de assumir o comando do Santa Cruz na última quarta-feira (27), o presidente Jairo Rocha se encontrou, nesta sexta-feira (29), com os representantes dos investidores interessados na Sociedade Anônima do Futebol (SAF) tricolor. O próprio clube confirmou a reunião através das redes sociais.

De acordo com a nota divulgada pela assessoria de comunicação, clube e investidores vão revisar os termos e o cronograma da proposta, para dar sequência com os próximos passos.

Na última quarta, Jairo Rocha chegou a afirmar que a SAF do Santa Cruz estaria 90% encaminhada. O gestor definiu a proposta como "fantástica". Além disso, o mandatário tricolor não escondeu o desejo de que os sócios façam parte do processo, algo que era um entrave na gestão de Antônio Luiz Neto.

Agora, o clube se movimenta para a realização da Assembleia-Geral de Sócios, programada para ocorrer no próximo dia 08. O objetivo é garantir o direito dos sócios de escolherem os termos em que o Santa Cruz será comprado pelo grupo de investidores que negocia com o clube.

