Por suspeita de manipulação, presidente da Federação Boliviana pedirá paralisação de campeonatos

Uma forte entrevista coletiva do presidente da Federação Boliviana de Futebol pode iniciar uma paralisação nos campeonatos do país. Em conversa com jornalistas, Fernando Costa afirmou ter recebido denúncias "gravíssimas" de manipulações para apostas em torneios do país. Ele solicitará a paralisação desses campeonatos.

"Resultados viciados, suborno e apostas, as informações que recebemos são alarmantes. A primeira divisão e a Taça Simón Bolívar estariam contaminadas. Árbitros envolvidos, maus dirigentes e maus jogadores, se infiltraram na maioria dos clubes. Os objetivos desta rede criminosa seriam se beneficiar financeiramente e manchar a gestão do comitê executivo", afirmou o presidente, em declarações reproduzidas pelo jornal La Razón, de La Paz.

O presidente não detalhou as denúncias recebidas, mas pediu investigações para que a imagem do futebol boliviano não seja manchada. A sugestão de paralisação deve ser uma das apresentada por Costa em um congresso ordinário da FBF, que acontece em sete dias.



O Campeonato Boliviano tem 25 rodadas já disputadas, com a próxima rodada prevista para começar no dia 15 de setembro. O The Strongest lidera o torneio. A Copa Simón Bolívar está na fase de grupos.

Segundo o dirigente, a postura é de não deixar o material obtido "se contaminar". Ele será enviado ao Ministério Público para investigação no âmbito civil. A paralisação será sugerida para que os responsáveis possam ser localizados. Segundo Costa, há estrangeiros envolvidos.



— A informação é de conhecimento de todos os presidentes da primeira divisão e (até) de torcedores. Existe uma grande preocupação e acionamos assessores legais da FBF. No campo desportivo, executaremos sanções exemplares e tudo será enviado à Justiça comum. Vou convocar de maneira imediata um conselho profissional e de torcedores para além do congresso ordinário.

A denúncia também será levada à Fifa, segundo o dirigente: "Há (na Fifa) uma empresa de monitoramento de partidas e denunciaremos esse informe, a denúncia que fizeram chegar a nós. Estamos preocupados que se confirme que o torneio esteja contaminado".

