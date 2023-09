A- A+

VÔLEI FEMININO Por "tabu" na cultura do Japão, atletas da seleção brasileira de volêi feminino escondem tatuagens Partida de estreia do Brasil nos Jogos Pré-Olímpicos terá início às 4h da madrugada deste sábado (16), pelo horário de Brasília; primeira adversária é a Argentina

No Japão para o jogo de estreia dos Jogos Pré-Olímpicos contra a Argentina, às 4h (horário de Brasília) deste sábado (16), a seleção brasileira de vôlei feminino está tendo que se adaptar a uma cultura marcada por diferenças em comparação com a "da casa". Entre as principais afetadas, estão as atletas com tatuagens em partes expostas do corpo, como é o caso da central Thaisa, da levantadora Naiane e da ponteira Pri Daroit.

Thaisa em quadra pela seleção brasileira de volêi feminino | Foto: Reprodução/Instagram

Apesar de não ser proibida, a tatuagem não é bem aceita em alguns locais públicos no Japão, a exemplo de academias de ginástica, onde as atletas realizam seus treinamentos.

Para esse momento, as tatuadas optam por roupas mais cobertas e com mangas compridas. Neste sábado (16), quando acontece o primeiro jogo, a previsão climática é de máxima com 33º C e mínima com 25º C.

A levantadora Naiane é uma das jogadoras do Brasil com braços tatuados; desenhos são vistos como "tabu" no Japão | Foto: Reprodução/Instagram

O tabu no país acontece porque os desenhos, na visão da população japonesa, faz apologia a organizações criminosas.

Sorridente, a ponteira Pri Daroit exibe seus braços tatuados em quadra | Foto: Reprodução/Instagram

Deixando a tensão da competição exclusivamente para as quadras, a equipe "brinca" com a situação nas redes sociais. Ao posar sorridente com as três tatuadas do time, a central Carolana legenda a foto com a frase: "Eu e minhas proibidas".

A central Carolana posa com as companheiras tatuadas no Japão | Foto: Reprodução/Instagram

De olho em Paris 2024

Os Jogos Pré-Olímpicos no Japão servem de "passaporte" para uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, na França, em 2024. O caminho para o Brasil até lá, passa por sete adversários. Confira a programação abaixo, seguindo o horário oficial de Brasília.

16/09 (sábado) - às 4h - Brasil x Argentina

17/09 (domingo) - às 4h - Brasil x Peru

19/09 (terça-feira) - às 4h - Brasil x Bulgária

20/09 (quarta-feira) - às 4h - Brasil x Porto Rico

22/09 (sexta-feira) - às 4h - Brasil x Turquia

23/09 (sábado) - às 4h - Brasil x Bélgica

24/09 (domingo) - às 07h25 - Brasil x Japão



