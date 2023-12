A- A+

SANTA CRUZ Por titularidade no Santa Cruz, lateral Welisson cita "disputa sadia" contra Toty Laterais já chegaram a se confrontar por equipes diferentes, no passado

Já pensando em garantir espaço na equipe titular do Santa Cruz durante a temporada de 2024, o lateral-direito Welisson pregou uma "disputa sadia" no Arruda com o companheiro de função, Toty.

Welisson tem 24 anos, nasceu na Bahia (BA) e iniciou sua trajetória profissional nas categorias de base do Vitória.

Exaltando características como força e versatilidade em campo, ele se apresenta à torcida coral. "Sou um jogador de muita força, gosto de chegar no fundo, sou mais agudo, bem defensivamente. Tenho a característica de jogar por dentro, por fora, tenho essa facilidade. Sou bem agudo", enfatiza.

Apostando nessas fichas, espera protagonizar uma disputa saudável ao lado de Toty, com quem "brigará" pela vaga titular do time do treinador Itamar Schülle. Os dois laterais, inclusive, já chegaram a se enfrentar por equipes distintas no passado.

"Vai ser uma disputa sadia, porque Toty tem muita qualidade, é ídolo no clube. Vou treinar, dar o meu máximo e vai ser bom, porque serão dois jogadores entregando o máximo. Enfrentei ele algumas vezes, tem muita qualidade. Vai jogar quem demonstrar mais nos treinamentos, mas sempre mostrando respeito um pelo outro", garante o jogador.

Às 15h do próximo sábado (16), o Tricolor terá um jogo-treino diante do Serra Branca, em Campina Grande, na Paraíba (PB). A delegação pernambucana deixará o Recife por volta das 8h30.

