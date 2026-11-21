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Copa Sul-Americana Por título inédito, Atlético-MG encara Boca Juniors pela final da Sul-Americana Duelo será disputado às 19h30 (de Brasília) deste sábado (21), em Barranquilla

O Atlético-MG entra em campo na noite deste sábado (21) para sua terceira final continental em três anos. Desta vez, no entanto, o clube mineiro espera ter sorte diferente após os vices da Libertadores e da Sul-Americana, em 2024 e 2025, respectivamente. Às 19h30 (de Brasília), o Galo encara o Boca Juniors/ARG na final do segundo principal torneio do continente, no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

O clube mineiro chega à decisão em busca do título inédito após eliminar o Montevideo City Torque/URU na semifinal. O Alvinegro venceu a partida de ida por 3x0, na Arena MRV, e perdeu na condição de visitante por 2x0. Já os argentinos, na fase anterior, deixaram o Vasco pelo caminho. Na Bombonera, os cariocas até largaram na frente no placar agregado ao vencer por 1x0. No Maracanã, os xeneizes deram o troco ao ganhar por 3x1. Quem ficar com a taça garante vaga na fase de grupos da Libertadores 2027.

O time comandado pelo técnico Eduardo Domínguez chega à Colômbia sob a desconfiança do torcedor, embora tenha recebido o apoio da massa atleticana no embarque realizado na última quarta-feira. O Atlético-MG é apenas o 7º colocado no Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, e acumula quatro tropeços consecutivos, com três derrotas e um empate.

Sem detalhar a situação dos atletas entregues ao departamento médico, o Atlético-MG foi a Barranquilla com o elenco completo. Expulso no jogo da volta da semifinal, o volante Alan Franco é a única ausência confirmada.

A expectativa da comissão técnica é poder contar com Victor Hugo (lesão na coxa direita), Maycon (lesão na região anterior da coxa esquerda) e Thiago Borbas (lesão na coxa). Este último tem mais chances de ser titular no comando do ataque. Reinier (lesão na coxa esquerda) e Alan Minda (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) devem seguir de fora.

Afastado desde o início do mês para resolver problemas pessoais, o zagueiro Lyanco também está na Colômbia, mas segue como dúvida. Apesar de estar treinando com o grupo, o defensor ficou de fora dos jogos com Grêmio, pela Copa do Brasil, e Mirassol, pelo Brasileirão.

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