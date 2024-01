A- A+

Copa do Nordeste Por vaga na fase de grupos, Retrô visita a Juazeirense pela pré-Copa do Nordeste Confronto entre pernambucanos e baianos acontece às 16h deste sábado (13), em Juazeiro

O Retrô entra em campo neste sábado (13) para mais um árduo compromisso neste início de temporada. Depois de deixar o Confiança pelo caminho na primeira fase da pré-Copa do Nordeste, a Fênix tem duelo decisivo perante a Juazeirense, às 16h, no Adauto Moraes, em Juazeiro. O classificado garante vaga na fase de grupos da competição regional.

Como a vaga é decidida em jogo único, avança de fase aquele time que sair vitorioso no tempo regulamentar. Em caso de empate, o clube classificado será conhecido nos pênaltis.

Caso se classifique, o Retrô irá para a sua primeira participação da fase de grupos da Copa do Nordeste. A competição, que já tem presença confirmada de Náutico e Sport, já conta com América-RN, Bahia, Ceará, CRB, Fortaleza, Itabaiana-SE, Maranhão, River-PI, Treze e Vitória.

Além de deixar o Confiança pelo caminho na fase anterior, a Fênix chega embalada ao confronto com a Juazeirense. No meio de semana, em estreia pelo Pernambucano, o time de Camaragibe goleou o Porto por 4x1, com brilho de Fernandinho.

O camisa 10, aliás, tem sido o destaque da equipe até o momento. Dos cinco gols marcados pelo Retrô em 2024, o atacante marcou três e contribuiu com uma assistência.

