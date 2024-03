A- A+

Campeonato Pernambucano Por vaga na final do Estadual, Sport e Santa Cruz se enfrentam em Arena de Pernambuco lotada Clássico das Multidões marcado para este sábado (16), às 16h30, deve receber maior público da história do estádio construído para a Copa de 2014

O Campeonato Pernambucano conhecerá o seu primeiro finalista neste final de semana. Com expectativa de recorde de público na Arena de Pernambuco, Sport e Santa Cruz se enfrentam às 16h30 deste sábado (16). Semana passada, no Arruda, o Clássico das Multidões terminou empatado em 1x1. Desta vez, se o resultado de igualdade voltar a se repetir, a vaga para a decisão será conhecida nos pênaltis.

Com mais de 45 mil ingressos nas mãos da torcida leonina, o Sport se apega à pressão que será exercida na Arena para manter o bom retrospecto contra o Santa Cruz e avançar à decisão. O clube da Ilha do Retiro não sabe o que é perder para o rival há quatro anos - sete jogos. O último revés foi no Pernambucano de 2020, por 2x1. De lá para cá, são três vitórias rubro-negras e quatro empates. Atual campeão, o Leão tenta o segundo título consecutivo, além do 44º de sua história.

Para que isso seja possível, a torcida espera um Sport diferente em campo. Nos dois últimos jogos, o time comandado por Mariano Soso conviveu com fracas atuações. Na última delas, inclusive, após perder boas oportunidades para matar o confronto, só passou pelo Murici-AL nos pênaltis. "Encaramos todos os jogos com a mesma responsabilidade, com o peso de vestir a camisa do Sport. Temos que ganhar sempre, dar o melhor sempre. É um clássico muito importante, onde vamos buscar a vitória", falou o atacante Gustavo Coutinho.

Visando o campo e bola, a zaga rubro-negra pode ser composta, mais uma vez, por Alisson Cassiano e Luciano Castán. Isso porque, ausente há quatro partidas, Rafael Thyere segue se recuperando de um quadro de lombalgia. Na lateral direita, Lucas Ramon deve ser o escolhido para ocupar a vaga de Pedro Lima, expulso no Arruda.

Ir à final vale muito

Além da possibilidade de ser campeão, que não é conquistado desde 2016, uma classificação para a final do Pernambucano garantirá ao Santa Cruz uma vaga na Copa do Brasil de 2025 e, em caso de título, na fase de grupos do Nordestão do próximo ano.

Um dos atletas mais experientes do atual elenco coral, o lateral-direito Toty ressaltou a importância do time entrar focado na decisão contra o Sport. "Eu acho que a partir do apito inicial do árbitro, a atenção tem que ser redobrada. Não terá o nosso torcedor, mas o atleta tem que estar preparado para tudo. Precisamos ter equilíbrio. Não é a primeira vez que a gente passa por uma situação como essa, outros atletas também já passaram. Muitos já pegaram 60, 80 mil pessoas. Em contrapartida, tem outros que ainda não viveram isso, mas para tudo há uma primeira vez. É uma equipe madura, que vem crescendo na competição".

O Santa Cruz terá uma mudança forçada em relação ao time que entrou em campo no jogo de ida. O zagueiro Paulo César sentiu uma lesão grau 2 na coxa esquerda e será desfalque no Clássico das Multidões. O período de recuperação é entre duas a três semanas. Por outro lado, o técnico Itamar Schülle vai contar com o retorno do também defensor e capitão Rafael Pereira, que deve compor a dupla de zaga com Ítalo Melo.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Felipinho, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Lucas Ramon; Felipe, Fabricio Domínguez e Alan Ruiz; Lucas Lima, Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Santa Cruz

William; Toty, Rafael Pereira, Ítalo Melo e João Victor; Caio Mello, Lucas Siqueira e João Pedro; Thiaguinho, João Diogo e Pedro Bortoluzo | Técnico: Itamar Schülle

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Deborah Cecília

Assistentes: Francisco Chaves e José Romão

VAR: José Woshington

Transmissão: TV Globo.

