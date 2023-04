Por vaga na final, Juventus x Inter fazem semifinal da Copa da Itália; saiba onde assistir

A- A+

Valendo vaga na final da Copa da Itália, Juventus e Inter de Milão fazem, nesta terça-feira (3), o jogo de ida das semifinais da competição, no Allianz Stadium, às 16h. O Derby de Itália será transmitido pela ESPN4/Star+ e coloca os times com mais participações em semis na história do torneio frente a frente.

Vivendo momentos bem distintos na temporada, a Juventus acumula cinco vitórias consecutivas contando todas as competições em que está viva. Mesmo ao perder 15 pontos no Campeonato Italiano por punição por escândalos financeiros, a Velha Senhora se recuperou na tabela de classificação e já aparece na briga por uma vaga em competições europeias. Por outro lado, a Inter está em queda livre. Vice-líder por um bom tempo, hoje a equipe Nerazzurri já está ameaçada em ficar fora até da próxima Champions League. Em resumo, o time comandado por Simone Inzaghi perdeu quatro dos últimos seis jogos.

Há menos de um mês atrás as equipes se encontraram no San Siro, numa partida válida pela Serie A. Ao final dos 90 minutos, a Juve levou a melhor com um gol de Kostic ainda no primeiro tempo de jogo. No primeiro turno, a equipe de Turim também ficou com o resultado positivo.

Ao longo da história do Derby D'Italia, o confronto aconteceu 247 vezes, com o primeiro capítulo dessa rivalidade sendo escrito no longíquo ano de 1909. Desde então, a Juventus acumula 112 vitórias, contra 75 da Internzionale.

Prováveis escalações

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer e Gatti; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot e Kostic; Di María e Vlahovic.

Inter de Milão: Onana; Darmian, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan e Gosens; Lautaro Martínez e Dzeko.



Onde assistir: ESPN 4/ Star+

Horário: 16h

Local: Allianz Stadium (Turim/Itália)

