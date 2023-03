A- A+

Copa do Nordeste Por vaga na semi do Nordestão, Sport recebe o CRB, na Ilha do Retiro Com expectativa de bom público, Rubro-negro e Alvirrubro alagoano se enfrentam às 18h

Após campanha brilhante na primeira fase, vai chegando a hora do Sport colocar à prova o excelente momento vivido na temporada. E dando início aos grandes desafios, o Leão volta a entrar em campo na noite deste domingo (26). Com expectativa de grande público na Ilha do Retiro, o time comandado por Enderson Moreira vai receber o CRB, às 18h, em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Apesar da melhor campanha na fase de grupos, o Rubro-negro não tem qualquer vantagem que não seja a de atuar com o apoio da torcida. Sendo assim, em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Apesar de ter o torcedor a favor, Enderson deixou de lado qualquer favoritismo na partida. “Toda vantagem que tivemos de melhor campanha se reduz a jogar o jogo em casa. Claro que é uma situação importante, a gente sempre quer jogar com nosso torcedor, no nosso estádio. Mas o jogo começa 0x0 e se for empate é pênalti. Não tem outra vantagem. Temos a expectativa de um jogo difícil. O CRB tem jogadores de ótimo nível, um ótimo treinador. O jogo será decidido nos detalhes”, enfatizou.

Pela frente, o Sport terá um adversário que tem trazido dificuldades no recorte recente. Nos últimos cinco encontros entre pernambucanos e alagoanos, o Alvirrubro tem ampla vantagem. São quatro vitórias do Galo da Pajuçara contra apenas uma do Leão. Aliás, o time regatiano foi o responsável por aplicar a última derrota leonina como mandante. Na Série B do ano passado, triunfo por 1x0, na Arena de Pernambuco.

A última vitória do Sport foi exatamente no Nordestão. Há um ano, vitória por 3x1, em São Lourenço da Mata, em duelo válido pela semifinal.

Depois de entrar com somente dois titulares na vitória sobre o CSA, no intuito de descansar as peças principais da equipe, Enderson Moreira mandará a campo o que tem de melhor em busca da vitória. Contra o Azulão, apenas Renan e Sabino estiveram na formação inicial. Agora, a única dúvida está na escalação de Ronaldo Henrique. Diante do Santa, ele deixou o gramado com dores, e não tem presença confirmada perante os alagoanos. Caso não tenha condições, Pedro Martins deve assumir a vaga ao lado de Fabinho.

Ficha técnica

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo (Pedro Martins), Fabinho e Jorginho; Edinho, Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

CRB

Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e João Paulo (Rafael Longuine); Mike, Renato e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira e Daniella Coutinho Pinto (BA)

Transmissão: TV Jornal, ESPN e Nosso Futebol.

