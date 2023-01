Por vaga nas oitavas, Sport encara o Corinthians pela Copinha

A- A+

Em grande momento na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Sport volta a entrar em campo na noite deste sábado (14) pela terceira fase da principal competição sub-20 do País. Às 19h30, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, o Leão terá seu compromisso mais difícil até aqui no certame. Vai enfrentar o Corinthians, maior campeão do torneio com dez taças, e que chega ao duelo com 100% de aproveitamento. O Rubro-negro, por sua vez, busca o título inédito.

Com o favoritismo dos corintianos, a promessa é de bom jogo entre as equipes. O Sport colocará em xeque o bom momento vivido por sua defesa. Em quatro partidas, o setor sequer foi vazado no certame. O ataque paulista, por outro lado, foi às redes em 12 oportunidades, uma média de três tentos por compromisso.

Um dos destaques do Sport, o centroavante Riquelmy sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda contra o Comercial-SP, no último confronto da primeira fase, e não participou da vitória sobre o Zumbi-AL para tratar o incômodo. Há a expectativa de que ele participe do duelo com o Corinthians.

O vencedor do confronto enfrentará nas oitavas de final quem passar de Cuiabá e Cruzeiro, que entram em campo mais cedo, às 15h, em Cravinhos. A equipe mineira tem sido um dos principais times da competição até o momento.

