A- A+

A partir desta terça-feira (7), a Liga dos Campeões passará a conhecer os primeiros classificados para as quartas de final. Às 17h, duas partidas movimentam o principal torneio de clubes do mundo. No Stamford Bridge, em Londres, o Chelsea recebe o Borussia Dortmund. Já no Estádio da Luz, em Lisboa, o Benfica busca carimbar sua vaga entre os oito melhores da Champions diante do Club Brugge.

No confronto entre ingleses e alemães, o Chelsea precisa vencer o Dortmund para seguir vivo no mata-mata da Champions. No primeiro jogo, na Alemanha, o clube aurinegro derrotou os Blues por 1x0, com um belo gol de Karim Adeyemi. Com isso, a equipe londrina precisa ganhar por dois gols de diferença para avançar na competição. O Borussia, por sua vez, precisa de um empate para ir às quartas. Além da TNT e da HBO Max, a TV Jornal transmite a partida em Pernambuco.

Em Portugal, o Benfica tem vida menos complicada para seguir sua caminhada nesta edição da Liga dos Campeões. No confronto de ida, na Bélgica, os portugueses derrotaram o Brugge por 2x0 e agora podem perder até por um gol de diferença, em casa, que ainda assim garantem a classificação. Outro fato a favor dos Encarnados, é que os belgas atravessam crise e vêm de derrota para o modesto Oostende, por 3x0, no campeonato nacional local. Uma eliminação na Luz pode significar a demissão do técnico Scott Parker. Este duelo pode ser acompanhado no Space e na HBO Max.

Veja também

Copa do Brasil Com pênalti mal marcado, Retrô perde para Tombense e é eliminado da Copa do Brasil