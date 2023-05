Por vaga no G-8, Náutico recebe o América-RN

A- A+

Antes do início da 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico se encontra com 50% de aproveitamento na competição, tendo vencido os dois jogos em casa e perdido os dois foras. Sabendo fazer dos Aflitos seu porto seguro, o Timbu recebe o América-RN, às 19h, querendo manter a escrita de ser um mandante chato de ser batido e de quebra já de olho numa vaga no G-8.

Desde que Dado Cavalcanti saiu do comando técnico do Náutico, o elenco se fechou e ensaiou o discurso que a mudança não afetaria muito o time. Mesmo diante da indefinição e da utilização de um técnico interino, o Alvirrubro conseguiu o resultado positivo diante do Floresta e encostou no G-8, assumindo a 9ª colocação com seis pontos. Por outro lado, o América ainda pensa em sair do Z-4, sendo o penúltimo colocado com apenas um ponto.

Otávio Augusto vem sendo apoiado nas coletivas de imprensa pelos atletas do clube, com declarações de respeito às ideias do treinador. Com uma semana um pouco mais curta que o normal, o técnico alvirrubro comentou sobre os ajustes que detectou ser necessário fazer para o confronto contra o Dragão de Natal. “A semana foi de reforço, reforçar algumas questões defensivas e ofensivas. A gente conseguiu analisar que tivemos muitos momentos bons e que precisamos alongá-los, seja da ótica de ter a maior posse e controle de jogo, seja de ter um bloco defensivo mais consistente, impedindo as ações do adversário", disse Otávio.

O Timbu poderá contar com reforços para o próximo duelo. Paul Villero, titular em quase todos os jogos, volta de lesão. Depois do clube resolver a questão da CNRD, Danilo Cardoso e Wesley Júnior foram regularizados e já podem estrear com a camisa alvirrubra.

O atual técnico disse estar satisfeito com o bom leque de opções e garante que só quem tem a ganhar é o elenco. "Conseguimos manter o nível de jogo por mais tempo, é a dor de cabeça boa que todo técnico quer ter e aí a gente vai ajustando a equipe dentro das ideias que procuramos, ganhando possibilidades", declarou.

Ficha Técnica

Náutico

Vágner, Diego Ferreira, Denilson, Odivan e Diego Matos; Jean Mangabeira, Souza e Victor Ferraz; Gabriel Santiago, Paul Villero e Jael. Técnico: Otávio Augusto

América-RN

Bruno Pianissolla; Everton Souza, Jean Pierre, Everton Sena e Rael; Kaio Cesar, Vini Guedes e Araújo; Iago, Gabriel Silva e Wallace Pernambucano. Técnico: Thiago Carvalho

Estádio: Aflitos (Recife/PE)

Horário:19h

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR)

Transmissão: Nosso Futebol/DAZN

