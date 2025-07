A- A+

Automobilismo Porsche Cup C6 Bank Endurance estreia em Portugal com três pilotos de Pernambuco Disputa acontece neste domingo (29), no Autódromo do Algarve

A Porsche Cup Brasil C6 Bank, uma das categorias mais importantes do automobilismo nacional, segue sua jornada em solo europeu neste final de semana, com o início da disputa do Endurance. O local será o Autódromo Internacional do Algarve em Portimão, Portugal, que contará com as presenças dos pernambucanos Sérgio Ramalho, Josimar Júnior e Daniel Neumann.

A famosa pista lusitana teve, no domingo passado (29), a quarta etapa do Campeonato Sprint, que marcou o seu retorno ao traçado português após 12 anos.

Representantes

O torneio de três etapas, terá no domingo (06) uma corrida longa de 300 quilômetros, que duram aproximadamente duas horas. Endurance significa resistência, e esse é exatamente o desafio.

São postos à prova nesse tipo de competição a estratégia, a constância e o trabalho em equipe. Por serem corridas com um tempo maior de duração, os pilotos são divididos em duplas ou trios que se revezam no volante.

Pernambuco terá três pilotos no grid: Josimar Junior e Sergio Ramalho fazem parceria no carro #27, na disputa da categoria Carrera. Já na categoria Challenge Rookie, Daniel Neumann terá como parceiro Gustavo Bandeira no carro #21.

Regras

Algumas características merecem destaque, uma delas é a obrigatoriedade de realizar pit stops, que sempre ocorrem dentro de janelas de voltas pré-determinadas. E é justamente durante esta parada que acontece também a troca de pilotos. Os pit stops na Endurance possuem um tempo mínimo de duração.

Essa é uma das regras, e é parte integrante de um conjunto de medidas que torna a competição extremamente equilibrada. A regra é igual a todos os pilotos e equipes, e devem ser cumpridas na íntegra.

Os pilotos são divididos em duas categorias, Carrera e Challenge, as mesmas do campeonato de Sprint. Na Carrera correm os pilotos mais experientes com o Porsche 911 GT3 Cup geração 992. Já na Challenge, estão os pilotos em desenvolvimento, utilizando os modelos Porsche 991.2.

Nos 300 km de prova cada equipe trabalha a sua estratégia desde a classificação, cujo grid é apurado com as médias das melhores voltas de cada competidor. Com as três paradas de box obrigatórias, ou paradas inesperadas para serviço nos pits, o competidor que largar necessariamente não será o mesmo a receber a bandeirada.

Ou seja, são quatro corridas de sprint sucessivas, sendo que em um delas a equipe provavelmente terá que replicar um pneu, uma vez que os carros são autorizados a usar até três jogos para piso seco ao longo da prova.

A categoria segue a regra da atribuição de pontos por segmentos, como acontece na Nascar. Dessa forma, todos aceleram o tempo todo, uma vez que há atribuição de pontos importantes para o campeonato após o segundo sprint (cuja volta é definida conforme a medida das pistas e informada no regulamento particular da prova).

Diferente dos campeonatos de sprint, em que os descartes mandatórios pelo regulamento são aplicados apenas após a bandeirada final, garantindo emoção até a última volta da última prova, na Endurance Challenge há descarte do pior segmento de cada carro, de forma que as tripulações campeãs muito provavelmente serão consagradas apenas após a prova de 500 km que encerrará a temporada história da Porsche Cup C6 Bank, no mês de novembro em Interlagos.

Veja também