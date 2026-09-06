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futebol Porta-voz da Fifa reafirma candidatura de Infantino na eleição de 2027 Presidente da entidade cumpre seu terceiro mandato, que ficou marcado por polêmicas no fim

Apesar das polêmicas que vêm envolvendo a reta final de seu terceiro mandato, o presidente da Fifa, Gianni Infantino concorrerá à reeleição em 2027. A intenção foi confirmada por um porta-voz da entidade a veículos europeus, como a emissora britânica Sky Sports e o jornal francês L'Equipe.

"O presidente da Fifa anunciou em abriu que concorreria à reeleição em 2027. É claro que nada mudou. O Sr. Infantino concorrerá à reeleição", diz o porta-voz.

Infantino virou alvo de críticas pela condução da Copa do Mundo de 2026, principalmente pela excessiva proximidade e influência concedida ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A situação do italiano ficou ainda pior quando ele apresentou uma proposta de entrada de investidores privados nos torneios da entrada. A ideia foi rejeitada e levou a Uefa, a confederação europeia, a ameaçar um boicote a competições Fifa. A Uefa já recuou da ideia, mas mantém a postura crítica.

Infantino, que fez sua primeira aparição em competições desde o mundial no sábado, quando foi a Katowice, na Polônia, para acompanhar a abertura da Copa do Mundo Feminina sub-20, cumpre seu terceiro mandato na entidade. Um eventual quarto mandato seria o último, pelas regras.

A eleição da Fifa acontece apenas em março do ano que vem, mas as candidaturas devem ser manifestadas até o dia 18 de novembro.

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